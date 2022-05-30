Eşyalar bulundu

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 5 bin 761 TL değerinde kozmetik ürünü ile kıyafet çaldıkları belirlenen Nigar Rahimzade ve Sara Bassanzhan tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların ürün ve kıyafetleri sırt çantasına koyup marketten dışarı çıkardıkları açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, Nigar Rahimzade ve Sara Bassanzhan’nın 28 Mayıs 2022 tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten hırsızlık yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların markete giderken yanlarında götürdükleri sırt çantalarına 5 bin 761 TL değerinde kıyafet ile kozmetik ürünü koyup ödeme yapmadan çıkış yaptıklarını açıkladı. Polis, şikayet üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlıların tasarrufunda çaldıkları ürünler, iki adet sırt çantası bulunarak emare alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.