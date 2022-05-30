Bulun bu adamı

Diyalog’un Geitköy’de çöp kamyonun elektrik tellerine çarpması sonucu yangın çıktığına dair ‘Bunu kim bulacak’ başlıklı manşet haber üzerine soruşturma yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı kanıtlara ulaştı.

Kıb-Tek yetkilileri, görgü tanıklarının ifadeleri ışığında bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarına zarar verdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Elde edilen bilgi ve kanıtlatın polise aktarıldığı belirtildi.

Yangın yerinde araştırma yapıldı, kanıt bulundu

Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir” ifadesini kullandı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemizin en güzel doğa parçalarından birisi olan Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketi hakkında Kıb-Tek olarak açıklama yapma gereği oluşmuştur.

Basında felaketin elektrik iletim hatlarının kıvılcım atması ile başladığı yayınlanmaktadır. Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir. Kıb-Tek olarak olay yerinde teknik ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz incelemede konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşılmıştır. Ulaşılan bilgiler Polis Teşkilatımız ile de paylaşılmış olup, yaşanan felaketin tekrarlanmaması için herkesin en üst düzeyde dikkat etmesini arzulamaktayız.”

Diyalog duyurdu

Yangının çıktığı 27 Mayıs günü tv2020’de canlı yayınlanan Gündem Özel programına telefonla bağlanan Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, yangının bölgeye dökülen çöplerden kaynaklandığını söylemişti. Bir kamyonun bölgeye giderek çöp dökerken elektrik tellerine çarptığını ve kıvılcım sonrasında yangının başladığını belirten Avcı, polise şikâyette bulunduğunu ifade etmişti. Diyalog, bu bilgiler ışığında ‘Bunu kim bulacak’ bağlığı ile yangının çıkış nedeniyle ilgili detayı kamuoyuna duyurmuştu.