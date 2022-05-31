Eğlence zirve yaptı



Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Bar’da sahne alan Korhan Saygıner, eşsiz repertuvarı, bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir Cumartesi gecesine daha imza attı. Sanatçı Korhan Saygıner’e olan yoğun talep gözlerden kaçmadı. Haftalar öncesinden rezervasyonları dolan Letafet’te, usta sanatçıların gözde parçalarını seslendiren Saygıner, dinleyenlerine müzik ziyafeti sundu. Şık görünümü ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Korhan Saygıner, kendi enerjisini sevenlerine de geçirmeyi başardı. Başarılı sanatçının seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan ve ayakta dans ederek eşlik eden misafirler yine bir Letafet gecesinde eğlenceyi zirvede yaşadı. Usta sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında ünlü Milli Türk futbolcu Tugay Kerimoğlu da vardı. Saygıner’i sahnede hayranlıkla izleyen Kerimoğlu, kulisinde de ziyaret etti.

