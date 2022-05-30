Güneye gidiyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Akaryakıta geçtiğimiz Cuma günü yapılan tarihi zammın ardından tüp gazın da fiyatının artması bekleniyor.

Zam beklentisine giren firmalar, marketlere tüp gaz dağıtımını durdururken, sıkıntı yaşayan vatandaşların bir kısmı Güney Kıbrıs’a yöneldi. Güneyden tüp gaz alan vatandaşlar, “kendi ülkemizde tüp bulamıyoruz” diye sitem etti.

Vatandaşlar, 15 gündür tüp gaz bulamadıklarını, evdeki yedek tüplerin de bitmek üzere olduğunu ifade ederken, market sahipleri de bayi tarafından piyasaya tüp gaz verilmediğini söyledi.

Tüp gaz bayisi Erol Adalıer ise tedarikçi firmaların gaz vermemesi nedeniyle sıkıntıya düştüklerini savundu.

Birer adet satıyoruz

Diyalog muhabirine açıklama yapan tüp gaz bayisi Erol Adalıer, piyasada tüp gaz kalmadığını, tedarikçi firmaların kendilerine 10 gündür tüp gaz verilmediğini söyledi. Ellerinde sınırlı sayıda tüp gaz stoku olduğunu bildiren Adalıer, “İhtiyaç sahipleri alabilsin diye sınırlı olarak piyasaya aktarıyoruz, bayimizde de herkese bir tane olacak şekilde satış yapıyoruz, çünkü tedarikçi firmanın elinde tüp gaz yok ve geminin ne gün geleceği tam net değil. Sınırlı şekilde dağıtım yapmasak, gemi gelene kadar ihtiyaç sahipleri de tüp gaz alamayacak, umarım gemi en kısa sürede gelir ve bu sorun bir an önce biter” şeklinde konuştu.