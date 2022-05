"Zamlar Dayanılmaz"

Ömer KADİROĞLU

Hükümetin akaryakıt ürünlerine yüksek oranlarda zam yapmasına tepki gösteren vatandaşlar “bu şartlar altında artık hiç kimse mutlu ve huzurlu bir yaşam süremez” iddiasında bulundu. Benzine bir defada 5 liranın üzerinde zam yapılması sonrasında tüketim maddelerinin daha da pahalı olduğunu belirten vatandaşlar, marketlere giremez olduklarını söyledi.

Ülkenin bu hale gelmesinden siyasileri sorumlu tutan vatandaşlar, Üstel hükümetinin göreve başlar başlamaz akaryakıt ürünlerine yüksek miktarda zam yapmasının kabul edilemez bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, piyasanın denetimsiz bırakılmasından da yakındı.

Vatandaş ne dedi…?

Abdulkadir Boşal

“Artan fiyatlar bizi perişan etti. Gelirlerimiz ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İnsanlar mutfağına bir şeyler alabilme derdindeyken akaryakıta bir zam daha yapıldı. İşe nasıl gidip geleceğiz? Bugün Girne’den Lefkoşa’ya gidip gelmek 100 lira oldu. 10 liralık ürünlerin fiyatı 20 liraya çıktı. Bu gidişle artık kimse iş yapamayacak. İş yapamayan firmalar da işçi çıkartmaya başlayacak ve işsizlik korkunç bir şekilde artacak. Bu noktada yetkililerden beklentimiz asgari ücreti artırsınlar ki; bu kadar korkunç artışlarla bizleri yüz yüze bırakmasınlar.”

Zeki Selin

“Aylık alışveriş yapmak lüks oldu. Günlük alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar ciddi bir şekilde arttı. Bu artışları önlemenin tek yolu TL’den kurtulmaktır. İstikrarlı bir para birimine geçmezsek ve faizler düşürülmezse bu durumun önüne geçemezler. Son olarak akaryakıta okkalı bir zam geldi ve ben bunu tamamen facia olarak değerlendiriyorum. İnsanların yaşam kalitesi yerlerde sürünüyor. İnsanlar çocuklarına ve mutfak giderlerine harcayacağı parayı benzine verecek. İnsanlar artık uzak yerlere gidemeyecek ve özellikle Karpaz bölgeleri tamamen ölecek. Bizim siyasiler bir şey yapamaz. Orada milletvekili olsa da olmasa da bir şey fark etmez.”

Kemal Batıhan

“Aylık alışveriş yapabilecek kadar ekonomik gücümüz kalmadığı için artık sadece günlük ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Artan fiyatlar bütçemizi haddinden fazla etkiliyor ve tamamen kilitlenip kaldık. Markete geldiğimiz çoğu ürünü alamıyoruz, sadece bakabiliyoruz. Biz hayatımızı idame ettirmeye çalışırken bir de akaryakıt zammı oldu. Akaryakıta zam demek piyasadaki tüm ürünlerin fiyatlarının daha da yükselmesi demektir. Üreticilerin girdi maliyetleri artacağı için piyasa daha da pahalı olacaktır. Her şey daha kötüye gidiyor ama iyi bir şey olduğu yok. Halk büyük bir çıkmaza doğru sürükleniyor. Yetkililerden beklentimiz hayat pahalılığı konusunda çözüm üretmeleridir.”

Ahmet Subaşı

“Günlük ihtiyacımızı almak için markete geldik. Daha önce aylık alışveriş yapıyorduk şimdi ise günlük alışverişi yapıyoruz ve kısıtlı olarak alıyoruz. Artan fiyatlar bütçemizi çok kötü bir şekilde etkiliyor. Evimizi geçindirmekte zorlandığımız bugünlerde okkalı bir akaryakıt zammı ile karşı karşıya kaldık. Akaryakıt zammı nedeniyle fiyatlar daha da yükselecektir ve artık ihtiyaçlarımızın çok daha azını alabileceğiz. Yetkililerden hiçbir beklentimiz kalmadı. Çünkü önümüz karanlık ve yetkililere güvenmiyoruz.”

Murat Yılmaz

“Günlük ihtiyaçlarımızı almak için markete geldik. Evde ne eksik varsa onları kısıtlı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Eskiden aylık alışveriş yapıyorduk ancak şu an böyle bir durum söz konusu değildir. İhtiyaçlarımızı karşılamakta zorlandığımız bugünlerde bir de okkalı akaryakıt zammı ile karşılaştık. Sonumuz hiç iyi değil ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben hayvancılık yapıyorum ve çok zor günlerden geçiyorum. Yetkililer koltuk derdinde ama onlardan beklentimiz artık halk için çalışıp bir şeyler yapmalarıdır.”

Erol Ordalı

“Artık sadece günlük ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz ve toplu alışveriş yapamıyoruz. Artan fiyatlar nedeniyle eskisi gibi alışverişe çıkamıyoruz. Eskiden insanlar ikişer- üçer alırken şimdi ihtiyaçlarını kısıtlı olarak sağlayabiliyor. Durum iyiye gitmiyor ve bu işin sonunun nereye gideceğini kimse bilmiyor. Alım gücünü kaybeden vatandaş bir de akaryakıt zammı ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız artık eskisi gibi evinde bir şeyler yapmalıdır. Toprağı olan insanlar sebze- meyvesini kendisi üretmelidir. Beyaz et için tavuk beslemelidir. Üreten bir toplum değil tüketen bir toplumuz. Üretim olmadığı ve dışa bağlı olduğumuz için her gün artan fiyatlarla karşı karşıyayız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yetkililerden piyasada ciddi bir denetim yapmasını ve fahiş fiyat uygulayan yerleri tespit ederek cezalandırmasını istiyoruz.”

Sevgi Erensu

“Piyasadaki fiyat artışları bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor. Artan fiyatlar karşısında insanlar her geçen gün daha da kötü bir duruma gidiyor. İnsanlar evlerini geçindirmek için uğraşırken bir de okkalı akaryakıt zammı ile karşı karşıya kaldı. Yetkililerden beklentimiz var ancak beklentilerimizi karşılayacak yetkili yok. Halk için çalışmıyorlar, o yüzden onlara güvenimiz kalmadı. Bu gidiş hepimizin sonu olacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, 10:08