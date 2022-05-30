Bombadan daha tehlikeli

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri dün Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22.00-03.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde Lefkoşa’da kaçak olduğu tespit edilen 3 kişi, para karşılığı fuhuşa teşvik suçundan bir kişi tutuklandı. Girne’de ise tecavüzi alet ve kama bulundurma suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Trafikte yapılan denetimlerde ise 3 bin 907 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 711 sürücüye yasal işlem uygulandı.

Lefkoşa’da kaçaklar tespit edildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren pansiyon, eğlence mekânları, kahvehaneler, kıraathaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi, para karşılığı fuhuşa teşvik suçundan ise bir kişi tutuklandı. İzin şartlarına uymadığı tespit edilen 2 gece kulübü aleyhinde de yasal işlem başlatıldı. Trafik denetimleri sonucu; 552 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 106 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 11 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 188 sürücüye işlem

Gazimağusa’da rafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu kontrol edilen 850 sürücüden suç işlediği tespit edilen 188 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de araçta sopa ve kama bulundu

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde bin 800 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 312 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 19 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, araçlarında tecavüzi alet ve kama bulundurdukaları tespit eidlen 2 kişi tutuklandı.

Suç işleyenler tespit edildi

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 455 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edildi. İskele’de ise kontrol edilen 250 araç sürücüsünden, suç işlediği tespit edilen 38 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.