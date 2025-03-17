Keyifli anlar yaşandı

Ergün YAHAT

Kıbrıs’ın endemik türlerinden biri olan Medoş Lalesi’nin korunması, çeşitliliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 17. Tepebaşı Lale Festivali dün tamamlandı.

İki gün süren festivalde dün doğa yürüyüşleri yapıldı, halk dansları ve modern dans gösterileri, konserler yanında "Lale Diyarına Tur"lar yer aldı.

Stantların kurulduğu ve çeşitli ürünlerin satıldığı festivalde Port Medical Müzik Grubu sahne aldı.

Gün boyunca dans gösterileri ve folklor etkinliklerinin yer aldığı festival, Cemal Duman mini konserinin, ardından Grup Baria konseri ile son erdi. Festivalde kısa süre önce hayatını kaybeden Edip Akbayram da anılırken, en sevilen şarkıları seslendirildi.