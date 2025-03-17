Ergün YAHAT
Kıbrıs’ın endemik türlerinden biri olan Medoş Lalesi’nin korunması, çeşitliliğinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 17. Tepebaşı Lale Festivali dün tamamlandı.
İki gün süren festivalde dün doğa yürüyüşleri yapıldı, halk dansları ve modern dans gösterileri, konserler yanında "Lale Diyarına Tur"lar yer aldı.
Stantların kurulduğu ve çeşitli ürünlerin satıldığı festivalde Port Medical Müzik Grubu sahne aldı.
Gün boyunca dans gösterileri ve folklor etkinliklerinin yer aldığı festival, Cemal Duman mini konserinin, ardından Grup Baria konseri ile son erdi. Festivalde kısa süre önce hayatını kaybeden Edip Akbayram da anılırken, en sevilen şarkıları seslendirildi.
Keyifli anlar yaşandı
Tepebaşı Lale Festivali, 2 gün süren renkli etkinliklerle sona erdi
Ergün YAHAT
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YORUMLAR
Bu küçücük adamizda, canı sıkılan, değişiklik isteyen, gezmek isteyen, bir iki eş-dost, ahbap görmek isteyenlerimiz için güzel aktiviteler bu festivaller.. Ama zivanadan çıktılar artık.. Stantcilar ve satıcılar gelenleri nasıl misliyle kaziklarim, gidenler de nasıl bedavadan bir seyler yer içer veya belese bir şeyler alırım pesindeler.. Acilen rehabilite edilmeleri gerekiyor..