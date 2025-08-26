Zararı dokunmadı 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bil-gisayar ve network sistemine sızdığı belirlenen Kağan Toysan, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Elektrik Kurumu’nun bilgi işlem uzmanlarının sistemde inceleme yaptığı ve zanlının herhangi bir zararının dokunmadığını tespit ettikleri açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ali Gencer; zanlının, 31 Mayıs ile 2 Hazi-ran tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network sistemine giriş yaparak sızdığını açıkladı. Polis, olayın 15 Ağustos’ta polise rapor edildiğini ve zanlının, Gazi-mağusa’da, ikametgahı içerisinde tespit edildiğini anlattı. Zanlının, dizüstü bilgisayarına, 2 cep telefonu ve 2 USB belleğin yanı sıra internet modemine de emare olarak el konduğunu aktaran polis, sözlü olarak suçunu kabul ettiğini ancak herhangi bir ifade vermediğini açıkladı.

Uzman raporu çıktı

Zanlının, 16 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün, 19 Ağustos’ta ise 6 gün tutuk-luluk emri temin edildiğini anımsatan polis, bu süreler içerisinde Elektrik Kurumu’nun bilgi iş-lem uzmanlarından raporun ellerine ulaştığını açıkladı. Polis, zanlının sisteme herhangi bir zara-rının tespit edilemediğini belirtti. Soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandı-ğını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

