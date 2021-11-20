Tetikçiyle işbirliği suçlaması

Hüseyin ÇİÇEK

İsrail'in en zengin dördüncü adamı olan milyarder Teddy Sagi'ye suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Azeri Orkhan Aşadov’a silah temin ettiği öne sürülen Tural Aliyev dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Aliyev aleyhine, ‘Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurma’ suçlaması getirildi.

Duruşmada Orkhan Aşadov’un KKTC’de konakladığı otelin tespit edildiği; kaldığı odada bulunan cep telefonun incelendiği ve Aliyev’e ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Halil Metin, Güney Kıbrıs’ta İsrailli bir iş adamına yönelik suikast girişimiyle ilgili tutuklanan Orkhan Aşadov’un Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde kaldığının öğrenildiğini söyledi.



Polis memuru Halil Metin, alınan bilgi üzerine Aşadov’un kaldığı otel odasının arandığını ifade etti.Polis, yapılan aramada odada bir cep telefonu tespit edildiğini, görüşmelerle ilgili yapılan inceleme sonucunda, Orkhan Aşadov’un, Tural Aliyev ile 2021 Ağustos ve Eylül aylarında susturuculu tabanca temin etmek amacı ile görüştüklerini tespit ettiklerini belirtti.Polis, zanlının 16 Kasım’da İskele’de tespit edilerek, ‘Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurma’ suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti.Aliyev’in bir gündür tutuklu olduğunu ifade eden polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.