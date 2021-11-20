Tümü öğrenci

Suna ERDEN

Gönyeli’de trafik kazası yaptıkları için olay yerine giden polis ekiplerine saldıran; birinin burnunun kırılmasına neden olan Al Hareth Amin Salee, Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam ve Mohammad Ms Almeghari dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların üniversite öğrencisi oldukları belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Kasım 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Gönyeli’de Al Hareth Amın Salee, Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam, Mohammad ve Mohammad Ms Almeghari'nin bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi. Polis, zanlıların olay yerine giden ve kendilerini alıkoymaya çalışan iki polis memurunu, elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak ve itmek sureti ile darp ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların polis memuru O.Ö.'nün burnunun kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduklarını aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, O.Ö.'nün burnuna hangi zanlının vurduğunun tespit edilemediğini ve bununla ilgili olarak kamera görüntülerinin alınması gerektiğini belirtti.



Polis, ayrıca zanlıların tutuklandıktan sonra hareketlerinin normal olmamasından dolayı alkol kontrolü yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan kontrolde alkol çıkmadığını, ardından uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri hususu göz önünde bulundurularak Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülüp vücut muayenelerinin yapıldığını söyledi.Polis memuru, zanlılardan kan örneği alındığını, uyuşturucu testi yapılacağını söyledi.Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde O.Ö.'nün burnunu kıran şahsın Al Hareth Amın Salee olduğunu belirlediklerini ifade etti.Polis memuru, Mohammad Ms Almegharı'nın sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığını da belirtti.Polis, üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.