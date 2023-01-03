YENİ ASGARİ ÜCRET 11 BİN 800 TL

TAÇOY: BU RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKAMAYIZ

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan ve alışanlara asgari ücretin altında bir ücret verilemeyeceğini ifade eden Taçoy, 11 bin 500 TL’nin tahmin edilen hayat pahalılığı, bütçesel değerler, devlet ve özel sektörün durumu da göz önüne alınarak hesaplandığını anlattı. Taçoy, devletin bu rakamın üzerine çıkamayacağını da dile getirdi. Ayrıca Taçoy, 11 bin 500 TL asgari ücretin işverene 15 bin TL civarında bir maliyeti olacağını da ifade etti.

ARHUN: TELAFFUZ EDİLEN RAKAM YÜKSEK, ÖDEYEMEYİZ

İşveren tarafını temsilen konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, geçen toplantıya katılamadığı için üzüntüsünü dile getirdi ve zamanlama olarak bir fark olmadığını kaydetti. Arhun, konuşulan asgari ücretlerin esnafın ödeyebileceği miktarın çok üzerinde olduğunu dile getirdi, böylesi bir durumda esnafın kepenk kapatma durumunda kalabileceğini anlattı.

SERDAROĞLU: 12 BİN 39 TL’LİK NET ARTIŞ İSTİYORUZ

İşçi tarafını temsilen konuşan Serdaroğlu da, marifetin asgari ücreti artırmak değil piyasayı ucuzlatmak olduğunu söyledi. Fiyatların denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, kendilerinin masaya yüzde 41 artış koyacağını, bunun aslında gerçek hayat pahalılığından az olduğunu ancak ortak bir rakama ulaşmak için böyle bir yola başvurduklarını dile getirdi. Serdaroğlu, bu rakamın 12 bin 39 TL net, 13 bin 839 TL brüte denk geldiğini söyledi.

**

ARA VERİLDİ, BAŞBAKAN ÜSTEL İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sabah saatlerinde başlayan toplantıya 11.00 sularında ara verildi, bakan Taçoy Başbakan Üstel ile görüştü. işçi ve devlet tarafının son olarak verdiği teklif 11 bin 750 TL olurken, işçi tarafı 12 bin TL net rakamlarından vazgeçmediklerini açıkladı.

ARHUN: İŞVERENE VERİLEN PRİM DESTEKLERİ BELİRLEYİCİ

İşveren temsilcisi Arhun, verilen arada yaptığı kısa açıklamada, 11 bin 750 TL net tekliflerinin olduğunu bunun da %35’e denk gelen bir artış anlamı taşıdığını söyledi. Arhun, Rakamların değişkenlik göstermesinin işverene devletçe yapılacak olan sosyal prim desteğinin oranlarının belirleyeceğini kaydetti. Arhun “%50 verilirse başka rakam, %65 verilirse başka rakama gideriz” dedi.

SERDAROĞLU: DEVLET İŞVERENE DESTEĞİ YAPSIN

İşçi tarafı temsilcisi Serdaroğlu da 12 bin TL net rakamdan geri adım atmayacaklarını, eğer oybirliği isteniyorsa, devletin işvereni istediği oranda desteklemesi gerektiğini söyledi. Serdaroğlu, işveren desteklenirken, işçinin de düşünülmesi gerektiğini, prim desteği verilirken, işçiye istenilen artışın yapılmamasını da kabul etmeyeceklerini kaydetti.

YENİ ASGARİ ÜCRET 11 BİN 800 TL: 10 ÇALIŞANA KADAR %50 DESTEK

Asgari Ücret Tespit KomisYONU TOPLANTISI 4 SAATİN ARDINDAN TAMAMLANDI. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin 11 bin 800 net, 13 bin 563 brüt olarak saptandığını açıkladı Hasan Taçoy, çalışan sayısı 5’in üzerinde olan işyerlerine, 10 çalışana kadar yüzde 50 prim desteği verileceğini de açıkladı. Yeni asgari ücret ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023, 15:31