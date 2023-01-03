Korku verici

Kıbrıs’ın sahillerine son iki hafta içinde vuran uyuşturucunun 103 kiloya ulaştığı bildirildi. Uyuşturucunun 28 kilosu kuzeyden, güneyin Protara sahiline ulaşırken, Rum polisi bu meselede kuzeyi işaret etti “oradan geliyor” dedi.

Rum polisinin 1 Ocak’ta yaptığı açıklamanın ardından dün de KKTC polisi bir açıklama yaptı ve 18 Aralık’tan düne kadar sahillerimize vuran uyuşturucu miktarının 75 kilo olduğunu duyurdu. Böylece sahillere vuran uyuşturucu miktarı 103 kiloya ulaştı. Polis sahillerde dolaşan vatandaşları da uyardı.

İki haftada 75 kilo uyuşturucu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tüm bölge sahillerinde yapılan kapsamlı aramalar neticesinde, 18 Aralık 22-1 Ocak 2023 tarihleri arasında sahillere vuran toplam 75 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis basın subaylığı, açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran, kaynağı henüz tespit edilemeyen kalıp halinde getirilmiş uyuşturucu maddelerin uzun zamandır Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesi ile sahillerden toplandığını kaydetti.

Sahillerde, görsellerdeki benzeri cisimleri görenlerin bu nesnelere dokunmadan en yakın polis karakoluna haber vermeleri istendi.

Özersay: Enerji değil uyuşturucu merkezi…

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da kişisel facebook hesabından Rum polisinin denizde bulduğu uyuşturucu ile ilgili görüşlerini paylaştı. Özersay, Doğu Akdeniz’in uyuşturucu trafiğinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Özersay açıklamasında şunları ifade etti, “Rum polisi son 10 günde denizde paketler halinde 20 kilodan fazla uyuşturucu bulmuş, Kıbrıs Türk tarafıyla bağlantısı olduğunu iddia ediyor. Doğru yalan bilemiyorum ama uluslararası uyuşturucu trafiği açısından Doğu Akdeniz'in gerçekten de bir süredir uluslararası medyada iddia edildiği gibi bir uyuşturucu hub'ına dönüştüğü aşikar. Doğu Akdeniz enerji hub'ı olacak diye beklerken, uyuşturucu hub'ı nasip oldu...”

