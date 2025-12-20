Çözüm askıda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında soruları yanıtladı. Putin yaklaşık 5 saat süren basın toplantısı sırasında "Savaşı barışçıl yollarla çözmeye hazır ve istekliyiz ancak Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğunu görmedik" dedi. Batılı ülkeler ve NATO da gündemindeydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılının değerlendirmesi için Moskova'da kamera karşısına geçti. Gazetecilerin ve halkın sorularını yanıtladı.

Ukrayna savaşını barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını savundu. Putin Ukrayna'nın ise toprak konusunu müzakereye hazır olmadığını vurguladı.

Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonlarda NATO ve batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, "Doğuya doğru tek bir santim bile NATO genişlemesi olmayacağını söylemişlerdi. Batılı siyasetçiler durumu bu hale kendi elleriyle getirdiler. Gerilimi artırmaya devam ediyorlar. NATO’nun doğuya doğru genişlemesinde yaptığınız gibi bizi aldatmazsanız ve bize karşı saygılı olursanız yeni özel askeri operasyonlar olmaz" ifadelerini kullandı.

Batılı hükümetlerin kendi hatalarını örtbas etmek için Rusya’yı "düşman" göstermeye çalıştığını da savunan Putin, "Bizim Avrupa’ya saldırmayı planladığımız saçmalık. Bu kendi iç politik nedenlerle düşman imajı yapılmak için yapılıyor. Batılı hükümetler yıllardır sistematik olarak hem ekonomik hem de sosyal politikalarındaki hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı düşman olarak göstermeye çalışıyor" diye konuştu.

Rusya’nın batılı ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ekleyen Putin, "Avrupa, İngiltere ve ABD ile çalışmaya hazırız. Ancak eşit şartlarda" dedi.

Avrupa'nın Rus varlıklarını ele geçirme çabası hırsızlıktır

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus varlıklarını Ukrayna tarafına aktarılması yönünde karar alma sürecini "hırsızlık" olarak değerlendiren Putin, "Hırsızlık uygun bir terim değil. Hırsızlık mülkün gizlice ele geçi-rilmesidir. Ancak ülkemizde bunu açıkça yapmaya çalışıyorlar. Bu, gün ışığında yapılan bir soygun. Bu soygun neden gerçekleştirilemiyor? Çünkü sonuçları soyguncular için çok ağır olabilir" ifadelerini kul-landı.

Putin, bu süreçte kendilerinin haklarını korumaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ne çalarlarsa çalsın-lar ve bunu nasıl yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda geri vermek zorunda kalacaklar. Ama her şey-den önce, öncelikle mahkemelerde çıkarlarımızı savunacağız. Siyasi kararlardan bağımsız bir yargı yet-kisi bulmaya çalışacağız" dedi.

Ukrayna barışa hazır değil

Kendilerinin uzun vadeli bir barış anlaşması yapmak için de çabaladığını ekleyen Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Böyle bir şeyin tekrarlanmaması, barışın uzun ömürlü ve sürdürülebilmesi için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

Bu süreçte Ukrayna tarafının henüz barışa hazır olmadığını gördüklerini vurgulayan Putin, "Şu ana kadar Ukrayna'dan barış görüşmelerine yönelik böyle bir hazırlık görmüyoruz. Ancak yine de Kiev rejimi de dahil olmak üzere bazı sinyaller görüyoruz ki, bir tür diyaloğa girmeye hazırlar. Söylemek istediğim tek şey şu: Her zaman dile getirdiğimiz gibi, bu çatışmayı barışçıl bir şekilde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda belirttiğim ilkeler temelinde ve bu krize yol açan temel nedenleri ele alarak sona erdir-meye hazırız ve istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'da olası bir seçim durumunda saldırıları durdurabileceklerini söyledi. Putin, "Ancak seçimleri sadece Rus ordusunu durdurmak için yaparlarsa bu hata olur. Ukrayna’nın seçim güvenliği-nin nasıl sağlanabileceğini değerlendirmeye hazırız. Fakat karşılığında Ukraynalılardan Rusya’daki Uk-rayna vatandaşlarının Rusya topraklarında özgürce oy kullanmalarına izin vermelerini talep etme hak-kımız var" dedi.