Toplum tedirgin

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son zamanlarda hem siyasi hem ekonomik açından kriz yaşanırken, gün geçtikçe artan hayatın pahalığı vatandaşı umutsuzluğa sürüklüyor.

Döviz kurlarındaki artış, temel ürünlere sürekli yapılan zamlar alım gücü azalan vatandaşın ekonomik sorunları derinden hissetmesine neden oluyor.

“Artık gücümüz kalmadı” diyen vatandaşlar mutfak masrafları için yaptıkları harcamaların yükselmesinden dert yanarken, yeni zamların olmasından korkuyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Temel ihtiyaçlar, hizmet bedelleri, akaryakıt gibi tüm alanlarda yapılan artışlar bizleri perişan ediyor” dedi.

Ne dediler…?

Gencay Mirka

“Birçok ürüne zam yapıldı, döviz arttı ve ilerleyen günlerde bizi nelerin beklediğini de bilmiyoruz. Her geçen gün artan fiyatlar karşısında alışveriş yapmakta zorlanıyoruz. Aldıklarımız azalıyor ödediğimiz paralar artıyor. Yaşam kalitesi artacağına biz geri geri gidiyoruz. Yapılan zamlar aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Daha önce yaptığımız alışverişlere ödediğimiz miktarın iki katını ödüyoruz. Hükümet edenler her toplandıklarında mutlaka bir şeylere zam yapıyorlar başka da bir şey yaptıkları yok. Biraz da halkın refahı için uğraşsınlar biraz da yaşam şartlarını düzeltecek çalışmalar yapsınlar.”

Naci Kanatlı

“Önceden aldığımız alışverişlere ödediğimiz para ile şimdi yaptığımız ödemeler arasında çok büyük farklar var. Temel ihtiyaçlar, hizmet bedelleri, akaryakıt gibi tüm alanlarda yapılan artışlar bizleri perişan ediyor. Aile bütçemiz asgari ücretli olduğumuz için geçinmekte sıkıntılar yaşıyoruz. Önceki gün akaryakıta da bir zam yaptılar iyice durum kötüleşiyor. Her Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir şeylere zam yapmaları doğru değildir. Yetkililerden insanları düşünerek, geçimlerini sağlayamadıklarının farkında olarak kararlar almalarını istiyoruz.”

Ömer Tosun



“Aylık yaptığımız alışverişlere ödediğimiz miktarların iki katını harcamaya başladık. Ben sigorta emeklisiyim ve 4 bin lira alıyorum ancak artan fiyatlar nedeniyle harcamalarımızı kısıtladık.Aldıklarımız azalıyor ancak ödediğimiz paralar yükselmeye devam ediyor. Sürekli yaptıkları zamlar nedeniyle halk perişan oldu ve halkı düşünerek kararlar almalarını istiyoruz.”

Pembe İlgezen

“Aldığımız ürünlere ödediğimiz miktarları iki katını vermeye başladık. Halkı düşünmüyorlar. Çok kötü bir dönemdeyiz ve kendilerince iyi yaptıklarını düşünüyorlar. Kendilerine gelmeleri ve ne yaptıklarının farkına varmaları gerekiyor. İnanıyorum ki halk seçimlerde gereken cevabı verecektir. Bu kadar kötü bir dönem daha önce ne gördüm ne duydum. Yeter artık. Alkışlanacak durumdadırlar ve halkı düşünmeden hareket ediyorlar.”

Rıfat Sevindik

“Aylık alışverişlerimize ödediğimiz miktarlar çok yükseldi. Bir önceki ay aldığımızı bir sonraki ay daha fazla ücret ödüyoruz. Aylık maaşımız yükselmiyor ancak ihtiyaçlarımıza ödediğimiz fiyatlar artıyor. Aldıklarımız azalıyor ödediğimiz paralar yükseliyor. Bu zamlar hoş bir şey değildir. Halkı düşünerek çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Fatma Sabri

“Artan fiyatlar karşısında alışveriş yapmaya ne maaş yeter ne de gücümüz. Her gün zam her gün artış yapılıyor. Denetimler yapılmadığı için her markette farklı fiyatlar uygulanıyor. Farklı kasalarda farklı fiyatlar uygulanırken bir de zamlar yapılıyor ve vatandaş mağdur ediliyor. Pandemi döneminde mahvolan halkın artık gücü tamamen bitti. Kıbrıslı insanlarda bir gelenek var ve kendine aldığı bir ürünün aynısını çocuklarının evi için de alır ancak artık buna kimsenin gücü kalmadı. Günlük yaptığımız alışverişlere 50-60 lira öderken şimdilerde 350-400 civarı ödeme yapıyoruz. Yetkililerden beklentimiz kendilerini halkın yerine koysunlar ve halk evlerine ne götürüyor ona baksınlar. Çıkıp halkın arasına karışıp sorun dinlesinler ona göre kararlar üretsinler.”

Niyazi Kaptanoğlu

Ülkede her şey yukarıdan aşağıya kadar darmadağın oldu. Aylık alışverişimize harcadığımız miktarlar bir iki ay içinde iki katı oldu. Her gün aldığımız ürünler azalıyor ödediğimiz paralar artıyor. Bir yandan zamlar yapılıyor diğer yandan hibe paralar dağıtılıyor. Ülkede resmen hükümetçilik oynarız ve Türkiye’nin gönderdiği parayı pay ederiz. Milletvekillerinin tümünü meclisten çıkarıp bir vali ile bu işi kökten çözmek gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı’ndan emekliyim 16 yılım orada geçti 4 tane cumhurbaşkanı gördüm bu işlerle uğraşan birini görmedim. Ülkede halk sefalet çeker milletvekilleri kendi havasında. Meclis açıldı mı açılacak mı? O ona ne dedi, bu nereye gitti? Şu anda bizim derdimiz icraat yapacak biridir. Aldığı parada gözümüz yok yeter ki o makamlarda icraat yapacak birileri olsun çünkü halk artık isyan noktasına geldi.”

Figen Giray

“Aylık alışverişimizi yapıyoruz. Enflasyon çok kötü ve fiyatlar oldukça yüksek. Daha önce yaptığımız alışverişlerle şimdiki alışverişlerimiz arasındaki fiyat farkını görebiliyoruz. Fiyatların yanına artık yaklaşılmıyor. Bundan sonra zamlar çok daha kötü olacak ve düşük gelir sahibi, çocukları olup çocuk okutanların Allah yardımcıları olsun. Ekonomik, sosyal ve insanların geçimlerini sağlayabilmeleri adına daha istikrarlı politikalar yürütmelerini bekliyoruz.”

Haluk Giray

“Gerçekten piyasada her geçen gün özellikle asgari ücretle çalışan kesimin alım gücü düşüyor. Gerek enflasyon bazında gerek reel maaşlarının düşmesi bazında alım güçleri düşüyor. Bu noktada herkes ben de dâhil harcama yelpazemi daraltmaya gidiyorum. Genel ortalamaya bakıldığında gerçekten sıkıntı olduğunu görebiliyorsunuz. Türk Lirası ekonomisi bizi buna mahkûm ediyor. Para piyasalarında buna müdahale edecek bir argümanımız yoktur. Türkiye’de 1 artıyorsa bizde 11 artmak zorundadır. Dolayısıyla insanlar harcama yelpazelerinden kısmak zorundadır. Bunun bir tek çözümü vardır reel politikalar ve günün sonunda TL ekonomisinden kurtulmaktır.”