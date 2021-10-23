Rum kesiminde  bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 70'i yerel 103 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 55 bin 18 testle 175 yeni vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün toplam 19 bin 97 test yapıldığı; 70'i yerel, 103 pozitif vakaya rastlandığı, 96 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Bir kişinin yurt dışından geldiği, 32 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Vakaların 24’ü Lefkoşa, 20’si Girne, 19’u Gazimağusa, 6’sı İskele ve 1’i Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.



Covid-19 genel durumu şöyle:Yapılan toplam test sayısı 3347771. Toplam vaka sayısı 21532. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 20222. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1225. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 34. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1184.Toplam kaybedilen hasta sayısı 87. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 1200. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 517. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 447. Takip edilen toplam bileklik sayısı 6758. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 70545.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 18 testle 175 yeni vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplam ölü sayısı 567’ye, vaka sayısı ise 123 bin 171’e yükseldi.