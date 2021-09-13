‘Şaka gibi’

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a önemli açıklamalarda bulunan ülkemizin deneyimli siyasilerinden Ali Pilli, milletvekilleri Erkut Şahali, Hasan Taçoy, Fikri Toros, Özdemir Berova ve Zeki Çeler aşı yapanlarda cinsel gücün azaldığına ilişkin iddialara katılmadıklarını söyledi. Milletvekilleri “hayatta kalmak için herkes aşı olmalı” diyerek aşısız vatandaşlara çağrı yaptı.

Ali Pilli ve Özdemir Berova 3’üncü doz aşı yaptığını belirtirken, Erkut Şahali, Hasan Taçoy, Fikri Toros ve Zeki Çeler ‘günü geldiğinde’ üçüncü doz aşı yapacağını söyledi. Milletvekilleri “aşıya karşı temelsiz açıklamalarda bulunan, hatta cinsel gücü azalttığını söyleyenler şaka yapıyor olmalı. Bilimde bir açıklaması yok” dedi.

Ne dediler?

Ali Pilli (UBP Milletvekili-Sağlık eski Bakanı)

“İki dozu Sinovac, üçüncü dozumu da Pfizer yaptırdım. Kesinlikle aşıdan kaçmamak gerekiyor. Aşılar birçok hastalığın dünyadan yok olmasında ve hastalıkla mücadele noktasında önemlidir. Özellikle Coronavirüs aşısından ki bunu bütün dünya kullanıyor, bu aşıdan kaçmamak gerekiyor. Aşı karşıtı bir kesim var. Aşıların cinsel gücü etkilediği yönünde söylemleri var ancak ben böyle bir açıklama ne duydum ne de okudum. Aşıya karşı olanlar küçük bir kesimdir ve onların tercihine de saygı duyarım. Aşı yaptırdıktan sonra benim hayatımda bir değişiklik olmadı. Aşıdan sonra Coronavirüse karşı kendimi güvende hissediyorum ancak hiçbir zaman da tedbiri elden bırakmıyorum. Herkese de aşı olmaları konusunda sizin aracılığınızla çağrı yapmak istiyorum.”

Erkut Şahali (CTP Milletvekili)

“Aşılarımı yaptırdım. İki doz aşı oldum ve üçüncü doz aşı için bekliyorum. Pfizer-BioNTech aşısı oldum. Aşının faydaları tartışılır değildir. Kabakulak, çiçek, kızamık ve benzeri aşıları da sırasıyla olduk.

Covid-19’a gelinceye kadar örneğin rahim ağzı kanserinin engellenmesi konusunda kesin sonuç veren yine aşıdır. Kadınlarda mutlak suretle tavsiye edilen bir aşıdır. Bu nedenle Covid-19 ile ilgili aşı prosedürünü tartışmayı mantıklı bulmuyorum ve herkesin mutlak suretle aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Aşıların cinsel gücü düşürdüğü yönündeki iddialar var. Ben bu noktada bilim insanlarının derledikleri verilerle söylediklerini tartışmasız kabul eden ve doktorlarla ilgili şüphe duyanlardan biri değilim. Ama aşısız kalıp pozitif olanlar çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Yani kötü olan aşısız kalmak. Velev ki aşıların cinsel gücü düşürdüğü yönündeki iddialar doğrudur, açıklanmış bir durum da var ki aşılar bizi hayatta kalmaya yardımcı olacaktır. Cinsel güçle ilgili söylenenler doğru olsa bile ben yaşamayı tercih ederim.”

Fikri Toros (CTP Milletvekili)

“Birinci ve ikinci doz aşılarımı Pfizer-BioNTech yaptırdım ancak üçüncü doz aşımın henüz zamanı gelmedi. Üçüncü dozum Ocak ayı içerisinde olacaktır. Aşı sadece bireyleri bu küresel salgına karşı korumakla kalmıyor aynı zamanda toplum ve ülkeleri koruyor. Herkes hiç düşünmeden tereddütsüz bir şekilde aşılanmalıdır. Aşılanma oranımız yüzde 75’lere varmadan önce ülkedeki ekonomik çarkların ve sosyal yaşamın tamamen normale dönmesi mümkün görünmemektedir.

Aşı karşıtı kesimin cinsel gücü etkilediği yönünde söylemleri var ancak hiçbir bilim insanı bu iddiaları doğrulamış değildir. Ben aşılarımı yaptırdıktan sonra hayatımda tek bir değişiklik oldu o da gittikçe ve hızla yayılan Covid ve türevlerine karşı tam bir koruma altında oluşumdur.

Tüm vatandaşlara da çağrım gerek bireysel gerekse toplumsal sağlık için aşılarını yaptırmalarıdır.”

Özdemir Berova (UBP Milletvekili)

“Coronavirüse karşı aşımı yaptırdım. İki doz Sinovac bir doz da BioNTech olmak üzere üç dozumu da yaptırdım. Coronavirüs salgını tüm dünyanın başına bela olan bir salgındır ve bu salgınla mücadelenin tek yolu aşılardır. Bu noktada her bireyin ulaşabildiği ilk aşıyı yaptırması gerekiyor.

Aşıların cinsel gücü etkilediği yönünde iddialar vardır. Bunlar tamamen hurafedir, bu açıklamalar şaka gibidir. Bu açıklamalar bana inandırıcı gelmiyor. Ülkemiz bu salgından dolayı büyük bir sıkıntı çekiyor. Son bir ayda çok kaybımız oldu ve hepimiz çok dikkatli olmalıyız.”

Zeki Çeler (TDP Milletvekili)

“Coronavirüse karşı iki doz aşımı yaptırdım. İlk aşımı yaptırmak için yaş sıramı beklediğim için henüz üçüncü doz aşı için bekliyorum. Doktor değilim ancak bilim insanları, Meclisteki doktorlarımız, Sağlık Bakanlığının açıklamaları, Üst kurul ve tanıdığımız doktor arkadaşlarımızın söylediklerini dikkate alıyorum. Toplum sağlığı için herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Aşıların cinsel gücü düşürdüğü yönünde iddialar var ancak ürologlar bunun doğru bilgi olmadığını söylüyor. Bu konuda da bilim insanlarının ve sağlıkçıların söyledikleri dikkate alınmalıdır.”

Hasan Taçoy (UBP Milletvekili)

“İki doz aşımı yaptırdım. Üçüncü doz aşımı da bu günlerde yaptıracağım. İki doz aşımı Sinovac yaptırdım. Coronavirüs aşılarını yaptırıp bu hastalığa yakalanan kişilerin semptomlarının daha hafif olmasını görmek bize aşıların faydalı olduğunu gösteriyor. Muhakkak herkesin aşı yaptırması gerekiyor ki bu hastalıktan kurtulabilelim.

Aşıların cinsel gücü düşürdüğüne dair iddialara inanmıyorum. Zaten bu konuda da herhangi bir bilimsel açıklama yoktur. Sağlıkçıların ve bilim insanlarının söylediklerini dikkate alarak hareket ediyorum ve herkes de böyle olmalı.”