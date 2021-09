İkinci doz oranı yüzde 53’ü aştı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs’ta toplam 414 bin 963 kişinin aşılandığını açıkladı. Üstel, 414 bin 963 kişiden 212 bin 117’sinin birinci dozu, 202 bin 846’sının ise ikinci dozu yaptıranlardan oluştuğunu söyledi. Bakan Üstel, birinci doz uygulamasının yüzde 55,53’e, ikinci dozun ise yüzde 53, 10’a tekabül ettiğini açıkladı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre, bugünden itibaren aşısız kişilerin casino, bar/club, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları ve stadyumlara giriş yapamayacağını hatırlattı.

Mobil aşılama birimleri

Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın, halkın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimleri’ni artırdığını da belirterek, mobil aşılama birimlerinin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vereceğini, henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları; 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyenlerin ise aşı kartlarıyla gidebileceğini bildirdi.

Mobil aşılama birimleri şu şekilde:

Lefkoşa: Lefkoşa Pazar Alanı, dünden itibaren her pazar günü 15.00-19.00 saatleri arası.

Girne: Girne Pazar Alanı, her çarşamba 15.00-19.00 saatleri arası.

Gazimağusa: Gazimağusa Pazar Alanı, her Perşembe 15.00-19.00 saatleri arası.

Test merkezleri ve çalışma saatleri

Üstel, PCR ve antijen merkezleri ve çalışma saatlerine ilişkin alınan son Bakanlar Kurulu kararlarını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Üstel’in açıklaması şu şekilde:

PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Covid-19 vakası ile temaslı kişiler, Covid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanacak.

Semptomlu kişiler tüm devlet hastaneleri ve aşağıda belirtilen sağlık merkezlerinde testlerini yaptırabileceklerdir.

Lefkoşa: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (hafta boyunca 08.00-13.00 ), Lefkoşa Fuar Alanı (hafta boyunca 08.00-14.00)

Gazimağusa: Gazimağusa Devlet Hastanesi (hafta boyunca 08.00-15.30), Mağusa Magem (hafta boyunca Pazar günleri hariç 08.00-14.00)

Girne: Özyalçın PCR merkezi (hafta boyunca 08.00-14.00)

Güzelyurt: Güzelyurt Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.30)

Lefke: Cengiz Topel Hastanesi (hafta içi 09.00- 12.30 )

İskele: Erenköy Sağlık Merkezi (hafta içi 12.00-15.00), Dipkarpaz Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.00)

Kimler antijen testlerini ücretsiz yaptırabilir?

Çift doz aşılı kişiler, son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar ücretsiz antijen testi yaptırabilir.

Antijen test merkezleri

Lefkoşa: Lefkoşa Fuar Alanı (hafta boyunca 08.00-14.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi (hafta boyunca 24 Saat), Gönyeli Belediyesi (pazartesi-çarşamba-cuma 09.00-12.00), Değirmenlik Belediyesi (pazartesi-çarşamba-cuma– 09.00-13.00)

Gazimağusa: Maraş Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri (hafta boyunca 08.00-20.00), Gazimağusa (Magem) (08.00-14.00 pazar hariç her gün), Geçitkale Belediyesi (hafta içi her gün 08.30-12.00), Tatlısu Belediyesi (pazartesi- salı- çarşamba-cuma 08.00-14.30-perşembe 08.00-17.30), Yeniboğaziçi Belediyesi (pazartesi-çarşamba- cuma 08.30- 12.00)

Girne: Girne Özyalçın Merkezi (hafta boyunca 08.00-14.00), Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi (hafta boyunca 24 saat)

Güzelyurt: Güzelyurt Sağlık Merkezi (hafta arası 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri (hafta boyunca 08.00-20.00)

İskele: Erenköy Sağlık Merkezi (hafta içi 12.00-15.00), Dipkarpaz Sağlık Merkezi (hafta içi 09.00-12.00), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Dispanseri (hafta boyunca 24 saat).

Laboratuvarlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için “basvuru.lab.gov.ct.tr” adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda testlerini yaptırabilecekler. Ayrıca işlem yapamayan kişilere ilgili yerler yardımcı olacak.

Foto>üstel arşiv