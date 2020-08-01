Sertlik istiyorlar

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Türkiye tarafından ilan edilen Navtex’te belirtilen bölgeye (Greko Burnu açıklarına) ulaşırken, Yunanistan’ın, Türkiye ile diyalog istemesi Rum liderliğini rahatsız etti.

Politis gazetesi “diplomatik ve siyasi düzeyde sırtını AB’deki ortaklarına ve Rusya gibi dostlarına dayamaya çalışan” Rum Yönetimi’nin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bir söyleşide söylediklerinden “alenen açıklayamasa da bariz rahatsızlık duyduğunu” haber verdi.

Haberi “Atina’nın Mesafeli Olmasından Hoşnutsuzluk… Barbaros Kıbrıs MEB’indeyken Türk-Yunan Diyaloğu Perspektifi” başlığıyla manşete çeken gazete, Rum ve Yunan yetkililerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda birbirlerine destek ve eşgüdüm açıklamaları yapıyor olmalarına rağmen Rum Yönetimi’nin Yunanistan’la ilgili hoşnutsuzluğu bulunduğuna dikkat çekti.

“Bilgi sahibi kaynakların” adres gösterildiği haberde, Rum Yönetimi’nin, Dendias’ın bir söyleşide, Türkiye’nin sözde “Rum MEB’indeki” faaliyetleri konusunda –Ankara ile Türk-Yunan ilişkilerine dair diyalog başlatma çabaları bağlamında- söyledikleri konusunda “hoşnutsuzluk belirtemiyor olsa da bariz hoşnutsuzluk içerisinde olduğu” kaydedildi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi, Dendias’ın sarf ettiği, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bize hiç ihtiyacı yok. Dengim Sayın Hristodulidis yetkin bir bakandır, Başkan Anastasiadis deneyimli politikacıdır… Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız devlettir. Yunanistan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını kullanmasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yerine geçme hakkı yoktur, geçmemelidir” sözlerinin özellikle ikinci bölümünü “çok büyük bir tuzak” görüyor.

AB’ye de tepki var

Gazete “Bu açıklama, özellikle ikinci ayağı, doğrudur ve özellikle de, Kıbrıs hükümetinden başka kimsenin Kıbrıs Cumhuriyeti adına konuşamayacağı veya müzakere edemeyeceği Başkanlığın da tezidir. Ancak perde gerisinde, Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumaları sürerken Atina’nın Ankara ile Türk-Yunan ilişkilerine dair diyalog başlatması ihtimalinden kaygı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Rum Başkanlık Sarayı’nın ayrıca, “AB Yunanistan için derhal ve etkin hareket ederken Kıbrıs örneğinde bunu yapmamasından” da hoşnut olmadığına işaret eden gazete, AB’den Rum Yönetimi’ne, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra “Kıbrıs’ta da, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik diyalog başlaması gerektiği” mesajı verildiğini yazdı.