Tarihi Çarşı’ya yoğun ilgi

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs adasında son birkaç gündür soğuk hava dalgası etkili olsa da dün sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar süren ılık hava yazdan kalma bir gün yaşattı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler günü değerlendirirken, Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da yine hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan Rum ve turistler, tarihi çarşıyı gezdi. Mağazalardan alışveriş yapan Rum ve turistler, çarşıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Kebap, dönere büyük ilgi gösteren yabancılar esnafın yüzünü güldürdü. Özellikle Büyük Han’ı dolduran yabancılar, güzel havada yemek yiyip, sohbet etti. Yoğunluktan memnun olan Arasta esnafı, turistler sayesinde iyi iş yaptıklarını söyledi. Bölgenin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten işletmeciler “hükümetimiz ve belediye Arasta’ya daha çok önem vermelidir” dedi.