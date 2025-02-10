2018 yılında arızalanmıştı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki Tıbbi Atık Bertaraf Ünitesi’ni yerinde inceledi.

Açıklamaya göre Bakan Dinçyürek, 2018 yılında çok kısa bir süre çalışıp, o günden sonra devre dışı kalan bu birimin bakım onarımının yapıldığını, ihalesinin tamamlandığını ve 1 Ocak 2025 itibarıyla faaliyetlerin burada başlamış olduğunu belirtti.

Dinçyürek, "Başlangıç olarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi'ne ait tıbbi atıkların tamamı, günde 8 ile 10 döngü arasında çalıştırılarak cihazlar tarafından tamamen bertaraf edilmektedir” diyerek, “Yıllardır çalışmayan bir üniteyi geri kazandırmaktan dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

“Şimdiki hedefimiz, bu kapasiteyi artırarak ada genelindeki tüm tıbbi atıkların bertarafını tek elden yönetmektir” diyen Bakan Dinçyürek, bununla ilgili çalışmaların olduğunu ve kısa sürede bu çalışmaları bir neticeye ulaştıracaklarını ümit ettiklerini belirtti.

Dinçyürek, ziyareti sırasında katkı sağlayan başhekimlik ve bakanlık yetkililerine de teşekkür etti.

