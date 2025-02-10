Karşı adım gelebilir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Temsilciler Meclisi’nde, KKTC’deki eski Rum mallarının alım-satımını caydırmak amacıyla cezaları artıran yasa tasarısının onaylanmasına tepki gösterdi. Hasipoğlu, bu yasal düzenlemeyi, Rum tarafının “KKTC vatandaşlarına gözdağı verme” ve “KKTC’nin inşaat sektörünü olumsuz etkileme” girişimi olarak nitelendirdi.

Hasipoğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Rum Temsilciler Meclisi’nin, KKTC’deki eski Rum mallarının alım satımını caydırmak amacıyla cezaları artıran yasa tasarısını onayladığını, yeni düzenlemeye göre; üçüncü şahsa ait taşınmazları tasarruf eden, işleyen veya kullanan kişiler için hapis cezasının iki yıldan beş yıla, para cezasının ise 5 bin Euro’dan 10 bin Euro’ya çıkarıldığını belirtti.

Hasipoğlu, “Bu yasal düzenlemeyle, Rum tarafı, KKTC vatandaşlarına gözdağı vermek gibi gaflet içerisinde olması bir yana, ülkemizin inşaat sektörünü de olumsuz etkilemek gibi bir ihtiras içerisine girmiş durumdadır.” dedi.

“Hukuki gerçekliği kabul etmek istememektedir”

Rum tarafının tutumunu eleştiren Hasipoğlu, “Öte yandan liderleri, milletvekilleri ve siyasi parti başkanları, basında ve Avrupa meclislerinde boy gösterip, ‘Biz Kıbrıslı kardeşlerimizle, bir an önce çözüm yapmak istiyoruz’ diyerek, samimiyetsizliklerini aslında dünyaya haykırmaktadırlar.” dedi.

“Rum Yönetimi, hukuki gerçekliği kabul etmek istememektedir” diyen Hasipoğlu, 2005 yılından bu yana, KKTC’de Rum vatandaşlarına sunulan bir iç hukuk yolu olduğunu, Taşınmaz Mal Komisyonunu (TMK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini anımsattı.

Başbakan Ünal Üstel'in de talimatıyla, yabancılardan alınan vergilerden yapılan artışla Taşınmaz Mal Komisyonu’na, son bir yıl içerisinde çok ciddi bir fon oluşturulduğunu kaydeden Hasipoğlu, Devletin bugüne kadar 8 bin civarında Kıbrıslı Rum’un dosyasını sonuçlandırdığını, bu kişilerin aldıkları yaklaşık 511 milyon Sterlin karşılığında mülklerini KKTC devleti lehine feragat ettiklerini kaydetti.

