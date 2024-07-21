50.yıl yorumu

Dünyaca ünlü The Economist dergisinde, Barış Harekatı’nın 50’nci Yılı münasebetiyle yayınlanan makalede “Kıbrıs’ın bölünmesi sonsuza kadar sürecek gibi görünüyor” görüşüne yer verildi. Rum basını, Economist’in yorumuna geniş yer verdi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Economist dergisi söz konusu makalede Kıbrıs’ta mevcut durum bir çeşit çözüm olarak görülmese de birleşmeyi öngören çözümün hâlâ çok uzakta olduğunu” ifade etti.

Gazete derginin “adadaki Rumlar ve Türklerin şimdilik birbirlerinden uzak olmaktan hoşnut göründükleri” yorumunda bulunduğunu da yazdı.

Makalede Kıbrıs tarihiyle ilgili olarak, "İngilizlerden bağımsızlığın kazanılmasından KKTC’nin kuruluşuna kadar olan dönem konusunda kısa bir özet yapıldığını" yazan gazete, makalede 2004 ve 2017 yıllarında iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili başarısız yeniden birleşme çabalarına yer verildiğini de ifade etti.

Buna “adanın ciddi müzakerelerin olmadığı en uzun dönemi yaşadığına dair” bir notun eşlik ettiğini de kaydeden gazete, Economist dergisinin vardığı sonucun “var olan siyasi ve ekonomik dinamiğin mevcut bölünmenin sonsuza kadar sürebileceğine işaret ettiği” şeklinde olduğunu iletti.

Makalede akademisyenlerin açıklamalarına ve eski raporlarına da atıfta bulunarak “yumuşak başlı bir çekişmeden” söz eden dergi, Filistinliler ile İsrailliler veya Ermeniler ile Azeriler arasındaki anlaşmazlıkla kıyaslandığında bunu “bir taraftan diğerine kolaylıkla geçilebilecek, neredeyse kelimenin tam anlamıyla parkta bir yürüyüşe” benzetti.

Makalede aşırı şiddetin neredeyse ortadan kalktığına, yeni nesillerin psikolojik olarak savaştan ve 1970’li yıllarda yaşanan mülklerinden mahrum kalma durumundan uzak olduklarına aynı zamanda dolaşım serbestliği ile Avrupa’ya erişimin iki tarafta da yeniden birleşmeyle ilgili baskıyı azalttığı ifadesine de yer verildi.

Makalede çoğu Kıbrıslı Rum açısından yeniden birleşmenin yalnızca dezavantaja yol açtığı yorumunda da bulunulurken, yetkinin Kıbrıslı Türkler ve dolaylı olarak bizzat Türkiye’yle paylaşılması gerekeceği, bunun ise iki toplum arasındaki büyük gelir farklılığından ötürü ekonomik kargaşaya yol açabileceği ifadelerine de yer verildi.