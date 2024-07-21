‘Bölünmüşlük olmaz’

Yunanistan’daki SİRİZA partisi başkanı Stefanos Kasselakis ile PASOK partisi başkanı Nikos Andrulakis’in dün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından ayrı ayrı kabul edildikleri haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, SİRİZA Başkanı Kasselakis dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun Avrupa-Türk meselelerine dahil edilmesi için Avrupa Parlamentosu'nda (AP) girişimlerde bulunacağını belirtti.

Mevcut durumun, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasıyla değişmesi gerektiğini savunan Kasselakis, Kıbrıs sorununun çözümünün 2017 yılında Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden başlaması gerektiğini dile getirdi.

Kasselakis, partisinin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabasını desteklediğini, aynı zamanda Kıbrıs sorununun Avrupa-Türk ve Türk-Yunan meselelerine dahil edilmesini destekleyeceğini de ifade etti.

Stefanos Kasselakis, partisi SİRİZA’nın “garantiler ve işgal birliklerinin olmadığı” iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili bir çözümü tüm kalbiyle desteklediğini de belirtti.

Diyalog başlamalı

PASOK Başkanı Nikos Andrulakis ise açıklamasında “bölünme ve iki devlet isteyen Türkiye’nin tutumu karşısında” BM’yle yeniden diyalog başlatmalarının görevleri olduğunu ve mutlaka bu sefer masada AB’nin de olması gerektiğini savundu.

AB normları temelinde AB’ye tam üye olan bir ülkede “işgal ordusu” bulunamayacağını ileri süren Andrulakis, çözümün BM kararları temelinde olması gerektiğini, bunun ulusal ve vatani görevleri olduğunu ve bunun için tüm güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise SİRİZA Başkanı Stefanos Kasselakis’le AKEL ofisindeki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa’ya ve Sol Gruba kadar uzanan destek ve dayanışmalarından ötürü SİRİZA partisine teşekkür etti.

