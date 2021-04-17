Güney Kıbrıs’ta program başarılı

Güney Kıbrıs’ta 200 bin aşılama barajının aşıldığı ve programın başarıyla ilerlediği bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşı kapsamındaki artışın en erken zamanda normale geri dönüş yönünde bir adım olduğu belirtildi.

Aşı programı dünden itibaren 53 ve 54 yaş grubu kişilere öncelik verilerek sürdürülüyor. Buna göre, bu akşam saat 8’e kadar Aşı Portalı aracılığıyla 53-54 yaş grubu kişiler için 15.000 randevu verilecek. Aşılama çalışmaları tüm Kıbrıs’taki Aşılama Merkezlerinde mevcut AstraZeneca ve Pfizer aşılarıyla gerçekleştirilecek.



Sağlık Bakanlığının hedefinin, nüfusu aşılama çalışmalarının devam etmesi, mayıs ayı başlarına kadar 45 yaş grubu kişilere en az birinci doz aşının yapılması ve yılın ilk yarısında en azından nüfusun yüzde 60’nın aşılanmış olmasını sağlamak olduğu belirtildi.Açıklamada seksen yaş ve üzeri kişilerin yüzde 83’nün 70-79 yaş grubunun yüzde 79’nın aşılanmış olması vaka sayılarında ve hastaneye giren hasta sayısında önemli bir düşüş kaydedilmesine yardımcı olduğunu gösterdiği belirtilerek, vatandaşların sağlığının korunması için, öncellik sırası olan kişilerin, en erken zamanda aşı programlarını ilerleterek ciddi hastalanma veya ölüm riskini kısıtlamaları çağrısı yapıldı.Açıklamada, aşılanmanın, halkın günlük normal yaşamına tekrar dönebilmesi için tek yol olduğu vurgulandı.