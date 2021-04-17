Kuzeyde 73, güneyde 677 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 73, Güney Kıbrıs’ta, 677 yeni vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti. Kuzeyde pandemi hastanesinde tedavi olan 50 kişinin iyileşerek taburcu edildiği, güneyde 270 hastadan 63’ünün durumunun ağır olduğu da ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 890 olduğu belirtildi. Tespit edilen 73 vakanın 54'ünün yerel vaka olduğu, 50 kişi taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 kişi hava yolu ile ülkeye geldi. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup, bu süre içinde gözetim altında bulunurken, 54 kişi ise yerel vaka.

Vakaların 23’ü Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 18’i Girne, 1’i ise Güzelyurt Bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli-4, Hamitköy-1,Gelibolu-2, K.Kaymaklı-4, Surlariçi-2, Dereboyu-2/ Kızılbaş-1,Göçmenköy-1, Çağlayan-2, Yakın Doğu Bulvarı-2, Ortaköy-2



Girne: Girne Merkez- 6,Taşkent-3, Karakum-1, Girne Boğaz-1, Karaoğlanoğlu-2, Alsancak-2/ Kaşkar- 1, Karşıyaka-1, Dikmen-1Gazimağusa: Gülseren-2, Kaliland-1, Çanakkale-1, Sakarya-2, İncirli Köyü-3, Yeniboğaziçi-1, Tuzla-2Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1.

Güneyde can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 69 bin 68 test yapıldı, 677 yeni vaka belirlendi.

Rum yetkililer, 87 yaşındaki bir erkek hastanın daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Toplam can kaybı 284’e, vaka sayısı ise 54 bin 621’e yükseldi.

Tedavisi süren 270 hastadan 63’ünün durumunun ağır olduğu da ifade edildi.