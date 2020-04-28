Tümü temiz çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saate yapılan 453 test sonucu yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Böylelikle vakasız 10’uncu gün de geride bırakıldı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 108’de kalırken, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Coronavirüs hastası 7 kişi iyileşerek taburcu edildi. Şu anda hastanede tedavisi süren 5 kişinin olduğu belirtildi. İlk vakanın görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden, 17 Nisan 2020 tarihine kadar olan sürede tespit edilen 108 vakadan 99 hastanın iyileştiği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saate toplam 453 test yapıldığını, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

108 hastadan 99’u iyileşti

Bakan Pilli, 453 testin yapıldığı alanları da açıkladı. Pilli testlerin; Lefkoşa bölgesi petrol istasyonları, Girne bölgesi petrol istasyonları, Mağusa bölgesi petrol istasyonları, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Mağusa Tıp Merkezi, Magusa Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Mağusa Belediyesi ve Cumhuriyet Meclisi'nde yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 7 hastanın taburcu edildiğini, 5 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bakan, yoğun bakımda hasta bulunmadığını, 9 Mart 2020 tarihinden 17 Nisan tarihine kadar toplam 108 vaka tespit edildiğini, bunlardan 99’nun iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Pilli, toplam kaybedilen hasta sayısının ise 4 olduğunu anımsattı.

Tamirci ile öğretmen iyileşti

Bu arada geçtiğimiz hafta Coronavirüs test sonuçları pozitif çıkan kombay tamircisi ve öğretmenin tedavisi tamamlandı. Kombay tamircisi ve öğretmene yapılan yeni testler negatif çıktı.

Kombay tamircisinin ve öğretmenin 1-2 gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Riverside Otel’in tüm personelinin karantina suresi tamamlandı. Çalışanlara yapılan testlerin sonucu negatif çıktı.

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:..453

Dün Tespit Edilen Vaka:...0 (0 vakada 10. gün)

Dün Taburcu Olan Vaka:..7

Toplam Test Sayısı:.............9462

Toplam Vaka Sayısı:............108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................5 (Max kapasite: 173)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........99 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....397

Karantina Süresi Biten:.......1437