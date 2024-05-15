Eczacılar kızgın ve kırgın

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, sektör olarak yaşadıkları ithamların hiçbirini hak etmediklerini belirterek, eczacıların çok ciddi psikolojik baskı altında olduğunu söyledi.

“Yargının vereceği karara hepimizin boynu kıldan incedir” diyen Öksüz, sahte reçete soruşturması kapsamındaki tahkikatın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını, davaların bir an önce getirilmesini ve meslektaşlarının aklanmasını beklediklerini kaydetti. Öksüz, bugüne kadar 66 eczacı ve 17 hekimin sorgulama kapsamında teminata bağlandığı bilgisini de verdi.

Eczacılar Birliği, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Birlik binasında yer alan toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Birlik Başkanı Umut Öksüz konuşmasına, bilimsel eczacılığın 185’inci yılı olduğunu belirterek başladı.

Birliğin 465 üyesi olduğunu, üyeler arasında 364 tanesinin eczanesi bulunduğunu dile getiren Öksüz, 72 ecza deposuyla ülke sağlık sistemine aktif bir şekilde hayat verdiklerini söyledi. Öksüz, buna karşın eczacıların, ilacı sadece raftan alıp, hastaya ulaştıran kişiler olarak anıldığını ifade etti.

Eczacının ilaç tedavisine ait problemleri tespit ettiğini, önlediğini ve çözdüğünü kaydeden Öksüz, eczacının ilaç israfını önleyerek, akılcı ilaç kullanımını sağlandığını söyledi.

Eczacının, pandemi döneminde canı pahasına hizmet verdiğini vurgulayan Birlik Başkanı Öksüz, o dönemde vatandaşların, tencerelerle, tabak-çanaklarla, alkışlarla eczacıya teşekkür ettiğini hatırlattı.

Eczacının, bilgisine ücretsiz erişilen tek sağlık profesyoneli olduğunu dile getiren Öksüz, eczacının, 7/24 ulaşılan sağlık bekçisi olduğunu belirtti.

“66 eczacı, 17 hekim teminata bağlandı”

Sahte reçete soruşturması kapsamında devam eden tahkikata da değinen Öksüz, bugüne kadar 66 eczacı ve 17 hekimin sorgulama kapsamında teminata bağlandığını kaydetti.

Masumiyet karinesinin yok sayıldığı öncü sektör olduklarını dile getiren Öksüz, “Çok üzgünüz. Gönül isterdi ki ülkemizde de masumiyet karinesi herkes için geçerli olsun” dedi.

"Kalbimiz kırık ama başımız dik...”

“Bekliyoruz. Kalbimiz kırık ama başımız dik bir şekilde bekliyoruz” diye konuşan Öksüz, hiç kimsenin beyaz önlüklerine leke süremeyeceğini kaydetti.

“Yargının vereceği karara hepimizin boynu kıldan incedir. Herkes yargının vereceği kararı beklemek zorundadır” diyen Öksüz, sektör olarak yaşadıkları ithamların hiçbirini hak etmediklerini söyledi.

Öksüz, suçlu varsa cezasını çekeceğini belirterek, eczacıların çok ciddi psikolojik baskı altında olduğunu kaydetti.

