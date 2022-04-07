Maliye zorda

Maliye Bakanı Sunat, Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) ürettiği elektrik ücretlerinde indirime gidilmesinin Başbakan Sucuoğlu’nun talimatı ile gerçekleştiğini, ancak bu sübvansiyonun yerine getirilebilmesi için aylık 180 milyon TL’lik ek bir kaynak bulunması gerekeceğini vurguladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, yaptığı açıklamada, acı da olsa halka gerçeği söylemenin devletini, halkını seven her siyaset insanın başlıca görevlerinden biri olduğuna inandığı belirtti.

“Önce gerçekleri görecek, bunları dürüstçe seslendirmekten asla geri kalmayacak, hemen ardından ise halkın yararına çözümler için gerekeni yapacağız. Şiarımız budur.” ifadelerini kullanan Atun, mensubu olduğu hükümete alınması gereken ama alınmayan kararları almak, halkın, sektörlerin kısa ve orta vade sorunlarının aşılmasını sağlamaya katkıda bulunmak, Anavatan Türkiye ile yapılacak samimi, gerçekçi işbirliği ile Kıbrıs Türk halkının mümkün olan en yüksek hızla hak ettiği gelişmişlik seviyesine taşıma çalışmalarına vizyonu ve deneyimleri ile etkin bir şekilde dahil olmak üzere girdiğini belirtti.

Bugüne kadar halka, gerek elektrik, gerekse mali, ekonomik koşullardaki durumu ve yapılabilecekleri dürüstçe aktarmaya özen gösterdiğini vurgulayan Atun, açıkladıklarının tamamının arkasında olduğunu söyledi.



Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Atun ayrıca, Kıb-Tek’in ağır mali zararlar görmesine yola açanlarla ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını, bu doğrultuda Maliye Teftiş Kuruluna talimat verdiğini açıkladı.

Kurumun uğratıldığı ağır zararların kimsenin yanına kalmayacağını dile getiren Atun, kötü yönetmenin, kamu kaynaklarını batırmanın, halkı yanlış yönlendirmenin hesabının sorulacağını belirtti.

Kıb-Tek’le ve enerji konusunda son derece şeffaf davranacaklarını belirten Atun, “Asla halkımızın, özellikle de gelecek nesillerin zarar göreceği, hatalara, istismarlara izin vermeyeceğiz” dedi.