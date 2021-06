Turizmde 2022’ye hazırlanın, yoksa onu da kaybederiz

Tam altı ay oldu. Derdimizi her platformda söyledik ama anlatamadık, dinletemedik ne yazık ki.

Hızlıca planlayın, aşılayın, sektörü Nisan başına kar. Aşıları bulun, hakkımızı alın dedik ama olmadı.

Turizmciler bizimle, gerçekleri bilimsel olarak söyleyenler ile mutabık kaldı, hükümet eden siyasi erk ne dediğimizi anlamadı maalesef.

Tutturdular bir bileklik, kapalı devre turizm hikâyesi, ülkeyi uyuttular, kendileri de bu masala inandılar. Daha da fazlası, gelen üç, dört bin kişiyi başarı olarak sektöre ve kamuoyuna duyurmaya kalkıştılar. Bu kadarı da pes.

Yapılan bu sözde icraatların hiçbir fayda getirmeyeceğini de görünce, "aslında sizin söyledikleriniz doğru ama Sağlık Üst Kurulu açılım yapmamıza imkân vermiyor dediler."

Bu saatten sonra kimse size inanmaz ve bundan sonra atacağınız hiçbir adıma da turizm sektörünü oluşturan paydaşlar güvenmez ve adım atmaz.

Turizm sektörü "hadi bugün karar verdik, yarın açıyoruz demekle de olmaz."

Öyle düşünüyorsanız ben size söyleyeyim en az sekiz ay, en iyimser takvim ile altı ay önceden sektörü atacağınız adımlara ve hamlelere hazırlamanız gerekir.

Peki, ne yapacaktık? diye sormazdınız da ben size yine söyleyeyim.

Pandemide diyecektiniz ki “Günlük vaka sayıları 60-70 arasını geçmez ise ben sektörü açıyorum. Bitti.”

Bunu söylemek bu kadar mı zordu? Yapmadınız, yapamadınız.

Devamlı söylenen nedir?

Hava Taşıyıcılar, Tur Operatörleri, konaklama sektörü, acenteler ve siyasi erk yani bütünsel oluşturulan turizm siyaseti.

Hep söylenen "aldığımız kararlar dikkate alındı, anlaştık ama yine son dakika uygulaması için adım atılmadı."

Halbuki bu son dakika değişikliği ve atılmayan adımların ardında "siyasi kaygılar" olduğunu herkes biliyor…

Biraz daha fazla risk alınıp sektör çift asi ve çift PCR ile girişlere Nisan'da izin verseydi, charter ve tarifeli uçuşlara imkan vererek ay ay uçuşları operatörler ile planlasa ve kamuya açıklasaydı bugün yaşanan bu çöküş olmayacaktı.

"Nisan ve Ağustos'ta Kıbrıs uçuşlarını tarifeli, tarifesiz mutabık kalın, açıklayın" dedik bize sanki Arapça konuşuyoruz gibi baktılar.

Bakın kara sınır kapıları açıldı, nasıl bir bayram havası esiyor. Neden biliyor musunuz? Esnaf çökmüş, Rum’un bir Euro’su on buçuk TL olmuş, gelecek ve Kuzeyde harcayacak diye.

Hadi açın bakalım kaç tane tam yaz ortası çalışan bulacaksınız otellerde. Bulamayacak ve hüsrana uğrayacaksınız. Adada yüz çalışandan yetmiş beşi kalmamış, gitmiş ve veya başka sektöre kaymış. Çünkü siyasete güven bitmiş.

Turizm sektöründe bu yılı unutun



Hani siz her şeyi biliyor ve kimseyi dinlemiyorsunuz ya! Bakın dünyada da bu aşağıda yazdıklarım oluyor.Türkiye'de pandemi süresince geçen yılki kayıp 40 milyar USD, bu yıl da en az 35 milyar USD olarak beklenmekte.Kuzey Kıbrıs`ta ise iki yılın faturası en az 1.8 milyar USD… Bu ne demek biliyor musunuz?Anavatan Türkiye`mizin tam iki yılda Kuzey Kıbrıs maliyesine verdiği para kadar. Büyük para yani. O yüzden devlet maliyesi bugün bitmiş durumdadır. Bir de iki yıllık eğitim sektörünün kayıplarını yazın. İşte onun için her ay maliye borçlanıyor.Bayramda en azından dokuz milyon TL bir gelir olmuş da esnafa can suyu olmuş vs. Burası devlet, bakkal dükkânı değil. Dokuz milyon nedir ki?Türkiye’ye en fazla turist sağlayan ülkeler sırası ile Rusya, Almanya ve İngiltere.

Bakın oralarda neler oluyor

İngiltere’nin yaptığı son seyahat güncellemesinde, yeşil listede bulunan ve İngilizlerin yaz tatiline gidebileceği neredeyse tek ülke olan Portekiz sarı listeye alındı.

İngiltere'de yapılan son seyahat güncellemesi hayal kırıklığı yarattı.

Turizm sektörü ve çalışanları daha fazla ülkenin yeşil listeye konmasını beklerken istenilen olmadı. Bu beklentiler gerçekleşmediği gibi yeşil listede bulunan Portekiz sarı listeye, sarı listede bulunan Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Sri Lanka, Sudan ve Trinidad & Tobago kırmızı listeye alındı.

Bu ne demek?

Bu ülkelere giden İngiliz vatandaşları, ülkelerine dönüşte paralarını kendileri ödemek kaydıyla 10 gün boyunca karantina otelinde kalmak zorunda.

Seyahat güncellemesinin ardından TUI'nin hisseleri yüzde 4,5, British Airways'i de bünyesinde barındıran IAG'nın hisseleri ise yüzde 5 değer kaybetti.

İngiltere’nin yasakları

İngiltere, ilk seyahat güncellemesinde kırmızı listede tuttuğu Türkiye’yi, tekrardan yeni güncellemede de aynı listede tuttu. Türkiye’nin İngiltere pazarına dair umudu üç hafta sonra yapılacak yeni seyahat güncellemesine kaldı.

İngiltere ve Rusya pazarlarında belirsizlik yaşayan Türkiye turizm sektörü Almanya pazarında biraz daha iyimser oldu.

Seyahat güncellemesi yapan Almanya Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülke’ kategorisinden ‘riskli ülke’ kategorisine taşıdı. Böylece, 6 Haziran'dan itibaren Türkiye'den Almanya'ya giden yolcular karantinadan muaf olacak. Ancak yolcular, aşı/bağışıklık belgelerini veya negatif testlerini ibraz etmeye devam edecek.

Rusya’nın uçuş yasağını uzattığı, İngiltere’nin kırmızı listede Türkiye’ye bir kötü haber de Avrupa Birliği’nden geldi, seyahat kıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine Türkiye dahil edilmedi.

Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli ülke" olarak değerlendirdiği Türkiye'yi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine yine koymadı. AB Komisyonu "turuncu" listede yer alan Türkiye'ye, mecburi haller dışında seyahat edilmesini önermiyor.

Rusya ve İngiltere’den de kötü haberler gelmişti

İngiltere de Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı liste"den çıkarmadı.

Rusya Coronavirüs’le Mücadele Merkezi ise geçtiğimiz hafta Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye uçuş yasağının uzatıldığını duyurmuştu. 21 Haziran`da karar verilecekmiş. Yani Biden, Erdoğan görüşmesinden sonra. Satranç gibi hamleler, hamleler, hamleler.

Kuzey Kıbrıs mı? Ne, şah, ne vezir, ne at, ne kale. Küçücük bir piyon.

Turizm Hayattır.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 04:42