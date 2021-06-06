Kent içi ulaşıma alternatif

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Öğrenci Konseyi’nden öğrenciler, Müdür Yardımcısı Ayşe Çırakoğlu ve öğretmenler ziyaret etti.

Ziyarette Arter’e, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili görüşlerini içeren bir yazı sunuldu.

Öğrenci Konseyi Başkanı Una Saraçlı isimli öğrenci konseyin gün ile ilgili görüşlerini içeren yazıyı okudu. Saraçlı, bisiklet kullanımını hem sağlıklı hem ekonomik olması nedeniyle kent içi ulaşımda bir çözüm olarak gördüklerini ifade ederek, trafik karmaşası hava kirliği ve gürültüden kurtulmanın yolunun bisiklet kullanmaktan geçtiğini kaydetti.



İsmail Arter konuşmasında, sadece özel günlerde değil her zaman öğrencileri Belediyeye beklediğini ifade ederek, pandemi sürecinden dolayı olağanüstü koşullardan geçtiğimizi, okulları bundan dolayı uzun bir süredir ziyaret edemediğini söyledi. Arter, sporla sağlığın iç içe olduğunu, bisiklet sürmenin ulaşımda hem çevre dostu hem de sağlığı korumada önemli olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkarak Gazimağusa’da toplam 7 noktada bisiklet istasyonu kurulacağını söyledi.Okulun Müdür Yardımcısı Ayşe Çırakoğlu ise, öğrencileri kabul ettiği için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.