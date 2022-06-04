Turizme bir darbe daha

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) gerek üretim yetersizliği gerekse bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapıyor. Kurum, bugün 7 saat süreyle Bafra’da oteller bölgesine elektrik verilmeyeceğini duyururken, hafta sonu olması nedeniyle turistlerin yoğun olarak gittiği bölgede uygulanacak kesinti tepkiye neden oldu.

Kesinti nedeniyle turizmin kötü etkileneceği ifade edilirken, kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bakım onarım çalışması nedeniyle Bafra, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Thalassa Sitesi, Concorde Hotel, Pis su arıtma ve Tuzlu su arıtma bölgesine 7 saat elektrik verilemeyecek. Kesinti 09.30-16.30 saatleri arasında olacak.”