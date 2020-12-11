Türk İşaret Dili Modül-1 Eğitim programına katılanlara sertifikaları verildi 

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde Türk İşaret Dili (TİD) Modül-1 Eğitim programına katılarak başarılı olan 26 kursiyere sertifikaları verildi.

Eğitim Bakanlığı’ndan verilen biliye göre; kursiyerlere sertifikaları Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tören ile takdim edildi.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru ile vakıf yönetim kurulu üyeleri ile sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, eğitimlerle işitme engelli bireylerin iletişim problemlerine yönelik farkındalığı artırmayı ve doğru iletişim zemini sağlayabilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, konuşma ve işitmede zorluk çeken insanlara işaret dilini öğretebilmek amacıyla bu yola çıktıklarını söyledi.

KİKEV’in çok özverili çalışmalar gerçekleştirdiğine de işaret eden Uzun, işitme engelli insanların sosyal hayata katılmasının önemine değindi, bu tür çalışmalara bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 11:48