Türk-Yunan savaşı tartışılıyor

Rum Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Aristos Aristotelus, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanacak olası bir sıcak çatışmanın sonuçlarının her iki taraf için de yıkıcı olacağı iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi, Aristos Aristotelus’un, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanacak olası bir sıcak çatışmanın sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesine geniş yer verdi.

Habere göre; Aristotelus, şu an için her iki tarafın da herhangi bir savaş hazırlığının bulunmadığı yönünde bilgiler olduğunu iddia ederken, Türkiye ile Yunanistan’ın askeri varlığının karşılaştırıldığı rapora da değindi.

Türkiye ve Yunanistan ordularının asker sayıları, ellerinde bulunan zırhlı tank, uçak vb. gibi diğer silahlara ilişkin rakamlara dair iddialar da haberde yer aldı.