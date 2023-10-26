"Türkiye'den para yağıyor"

Esengül AYKAÇ-Serdar ŞENGÜL

Türkiye, KKTC bütçesine yönelik mali yardımların yanı sıra belediyelerin altyapı projelerini de finanse ediyor.

Başkent Lefkoşa’nın ihaleye çıktığı Ortaköy bölgesinde ‘Altyapı Geliştirme Projesi’ için ihtiyaç duyulan 81 milyon 246 milyon lira Ankara tarafından karşılanacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı, bu paraya KDV’nin dahil olmadığını söyledi.

Elde edilen bilgiye göre; önümüzdeki yıl gerçekleşecek projeler için Beyarmudu Belediyesi Türkiye’den 15 milyon lira, LAÇ Belediyesi 18 milyon, Tatlısu Belediyesi de 2 milyon 114 bin lira bekliyor.

Kalavaç-Alevkayası ve Minareliköy yol projesinde Değirmenlik Belediyesine Türkiye’nin 10 milyonluk katkı koyduğu belirtildi.

Türkiye’nin, yerel yönetimlere yönelik katkıları konusunda yapılan açıklamalar şöyle;

Mehmet Harmancı (LTB Başkanı)

“Lefkoşa’da nitelikli ve sürdürülebilir gelişim ile dönüşüme katkı sağlayacak 7 ihalelik dev yatırıma çıkılıyor. Ortaköy Bölgesi Altyapı Geliştirme İhalesi’nin toplam bedeli 81 milyon 246 bin TL. Bu tutara KDV dahil değil

Ortaköy Bölgesi Altyapı Geliştirme Projesi birkaç başlık altında gerçekleştirilecek.

Projenin ve ihale tutarları şöyle;

Temiz Su, Atık Su Ve Kaldırım İşleri Boru Alım Projesi: KDV hariç 30 milyon 7 bin TL

Kısmi Malzemeli Temiz Su, Atık Su ve Kaldırım Yapım İhalesi: KDV hariç 44 milyon 446 bin TL

Elektrik Malzemeleri Alım İhalesi: KDV hariç: 2 milyon 266 bin TL

Atık Su Pompa İstasyon Alım İhalesi: KDV hariç: Bir milyon 848 bin TL

Beton Menhol Alım İhalesi: KDV hariç: 686 bin 350 TL

Döküm Kapak ve Çerçeveleri Alım İhalesi: KDV hariç: Bir milyon 342 bin TL

Kent Mobilyaları Alım İhalesi: KDV hariç:630 bin TL.”

Bülent Bebek (Beyarmudu Belediyesi Başkanı )

“Geçmiş dönemde Beyarmudu Belediyesi Türkiye Cumhuriyetinden önemli katkılar aldı. Şu an yürüttüğümüz 3 tane projemiz var. Bunlar Yürüyüş Yolu Projesi, Yeşil Alan Projesi ve Kapalı Spor Salonu Projesidir. Bu projeler içinde toplam 15 milyon TL Türkiye’mizden destek alacağız.”

Fırat Ataser (LAÇ Belediye Başkanı)

“Başkanlığım süresi içinde geçtiğimiz yıl, Türkiye’den 4 milyon 712 bin Türk Lirası katkı aldık. Bu tutar Çamlıbel Belediye Hizmet Binası Restorasyonu, Karşıyaka Arıtma Tesisi Projesi ve Karşıyaka Şehitliği Çevre Düzenleme Projesi için alındı. Alsancak-Lapta arası sahil ve yürüyüş yolu projesinin devamı için de 18 milyon TL katkı almayı öngörüyoruz.”

Ali Karavezirler (Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı)

“Bu yıl herhangi bir yardım alamadık. 2022 yılının Kasım ayında başlayan ve bu yılın Ağustos ayında biten Kalavaç-Alevkayası yolu arası 3.5 kilometrelik yolun altyapısını biz yaptık. Üst yapısını ise Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Koordinatörlüğü çerçevesinde yapıldı. Minareliköy yolu 1.2 kilometrelik yolun altyapısını da biz yaptık. Üste yapısını TC Karayolları Kalkınma Ofisi İşbirliği ile yapıldı. Bu iki projenin de tahminin tutarı 10 milyon TL civarındadır. 2023-2024 yılı için proje konusunda yardım talebimiz henüz olmadı. Projeler için platform açılması lazım bizlerde oraya müracaatları yapıyoruz.”

Fatma Çimen Tuğlu (Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi Başkanı)

“ 2023-2024 yılı için 4 tane proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeler Bafra plajına bağlı restoran, Büyükkonuk’taki konaklama tesisi, Büyükkonuk’ta bulunan sağlık ocağı ve Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesine bağlı Bafra bölgesi içi çevre düzenlemesi için çalışama yaptık. Bu çalışmalarımız onaylandı. Fakat maliyeti konusunda henüz bilgi sahibi değiliz.”

Hayri Orçan (Tatlısu Belediyesi Başkanı)

“Anavatan Türkiye Cumhuriyetinden şu ana kadar projelerimizde önemli katkılar gördük ve bu yıl için başvurduğumuz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi için Türkiye’den toplam 2 milyon 114 bin Türk lirası almamız öngörülüyor. Proje bitiminde belirtilen tutar belediyemize aktarılacak.”

Dursun Çebi (Erenköy Karpaz İdari Amiri)

“Daha önceden Türkiye’den herhangi bir yardım alınmadı ancak yeni Başkanın döneminde Büyükelçiliğimiz aracılığıyla projelerimiz onaylandı. Projemiz Ziyamet doğal ürünler satış alanı projesi, tutarı da 3 milyon TL. Yine sipahi bölgesinde 2024 yılında 15 milyon TL tutarında projemiz olacak, projemizde sosyal etkinlik alanları ve halı sahalar olacak.”

Aziz Kaya (Lefke Belediyesi Başkanı)

“2018 yılından bu yana Türkiye yardımıyla yapılan projelerimiz olmadı birkaç projemiz onaylandı ancak yürürlüğe girmedi. 2024 yılı içinde projelerimiz olacak, özellikle Sahil projemiz onaylanırsa Türkiye’den destek görmek istiyoruz , bununla ilgili 3 büyük projemiz olacak en önemlisi de sahil projesidir. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz projeleri mahalli kaynaklarımız ile gerçekleştirdik.”

Murat Şenkul (Girne Belediyesi Başkanı)

“Girne Belediyesi sınırlarında bir adet küçük kanalizasyon projesi var. Askeri Hastanenin bağlanması için bu projenin de tutarı yaklaşık 2 milyon TL civarında. Başlayan kent müzesi projemiz vardı ama bize iptal edildiği bildirildi.”