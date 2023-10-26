banner564

Çayhan düzlüğüne ulaştı

Yiğitler-Pile yolunda yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

banner611
Çayhan düzlüğüne ulaştı
banner598

Yiğitler-Pile yolunda yapım çalışmaları devam ederken, çalışmalar Çayhan düzlüğüne ulaştı
Bölgede iş araçlarının çalışmalarının sürdüğü gözlemlendi.
Yol çalışması, Ağustos ayında BM askerlerinin müdahalede bulunmaya çalıştığı Çayhan düzlüğüne ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı bir süre önce yaptığı açıklamada, Yiğitler - Pile yolunun inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile yürütülen müzakereler sonucunda 9 Ekim tarihi itibarıyla bir mutabakata varıldığını bildirmişti.
Yol, Pile’de yaşayan Kıbrıs Türklerin KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılıyor.
Pile’deki Türkler 2000’li yılların başından bu yana, ulaşımlarını ve dolayısıyla günlük hayatlarını kolaylaştıracak yolun yapılmasını bekliyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Biletimi keserim’
‘Biletimi keserim’
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner474