‘Love’ deyip cinsel saldırıda bulundu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a geçtiğimiz Haziran ayında gelen, 10 günlük vize süresi dolduktan sonra kaçak yaşam süren Mısırlı Muhammed Ali, Lefkoşa’da yolda yürüyen 17 yaşındaki genç bir kıza cinsel saldırıda bulundu.

Zanlı, yanına gizlice yaklaşıp, aniden göğüslerini sıktığı genç kızın çığlık atması ve yardım istemesi üzerine koşarak olay yerinden kaçtı. Genç kızın çığlığını duyan vatandaşlar, zanlıyı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, zanlı bir hafta sonra yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 13 Ekim 2023 tarihinde saat 21.50 sıralarında Lefkoşa’da Sarayönü Sokak üzerinde yürümekte olan 17 yaşındaki genç kızın göğüslerini sıktığını, olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Duruşmada zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul ettiği, ayrıca olay anının mobese kameralarının olduğu yerde gerçekleştiği ve olay anının görüldüğü belirtildi.

Olay anı kameralara yansıdı

Polis, aynı tarihte yapılan soruşturma sonucu Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının önceki gün Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhın sokağında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak, emare alındığını belirtti.

Kaçak çıktı

Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının 9 Temmuz 2023 tarihinden beri 107 gündür ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde çalışma izni başvurusu yaptığına ve son aşamaya geldiğine dair iddiada bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının bu iddiasının araştırılacağını, Çalışma Bakanlığına yazı yazılacağını açıkladı.

Polis, zanlının olay yerinden koşarak uzaklaştığı güzergahlara ait kamera görüntülerinin de incelendiğini açıkladı.

Görgü tanıklarının ifadesi alındı

Polis, cinse saldırıya uğrayan genç kızın olay yerinde bulunan tanımadığı iki şahsa yaşadıklarını anlattığını, söz konusu iki şahsın ifadesinin alındığını belirtti.

Polis memuru, Mısır uyruklu zanlının ülkeye ilk kez 30 Haziran 2023 tarihinde geldiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak başka ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının beyanlarının da araştırılacağını ifade ederek, 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talep edilen süreyi onaylayarak, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.