‘Biletimi keserim’

Ülkeye 60 günlük öğrenci vizesi ile gelen ancak herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmayan 24 yaşındaki Nijeryalı Fouvor Oamen, pasaportunu kaybedince polise başvurdu. yapılan muhacaret kontrolünde son 10 aydır ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan zanlı, suçüstü tutuklandı.

Cezaevi talebiyle dün mahkemeye çıkarılan zanlı, “Babam ölünce okula kayıt yaptıramadım. Beni ülkeme gönderin, biletimi kendim keserim” dedi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 25 Ekim 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 24 Ekim 2022 tarihinden beri 305 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının ülkeye 60 günlük öğrenci vizesi ile geldiğini ancak okula kayıt yaptırmadığını söyledi. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan Nijeryalı zanlı, “Buraya geldikten sonra babamı kaybettim. Bu nedenle okula başlayamadım. Şimdi ise geri gitmek istiyorum. Kendi biletimi kesip, gidebilirim” dedi.

Mahkeme, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.