Benzeri yok

Ülke genelinde son 7 günde kontrol edilen 15 bin 786 sürücüden 3 bin 212’si rapor edildi.

Son bir haftada toplam 65 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 17 kişi yaralandı.

Sürat, trafik kaza sebepleri ve sürücülerin rapor edildiği suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16-22 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 65 trafik kazasının 13’ü yaralanmayla, 52’si hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 17 kişi yaralandı.

Bu sürede meydana gelen kazaların 21’i süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 10’u ise diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.

Toplam hasar miktarının 3 milyon 700 bin 501 TL olduğu kazaların, 22’si Girne’de, 21’i Lefkoşa’da, 10’u Gazimağusa’da, 7’si İskele’de, 5’i Güzelyurt’ta oldu.

Sürat yine ilk sırada

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 15 bin 786 sürücü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3 bin 212 araç sürücüsü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

Sürat: 723

Cep telefonu: 324

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 249

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 185

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 151

Alkollü araç kullanmak: 128

Sigortasız araç kullanmak: 73

Muayenesiz araç kullanmak: 55

Dikkatsiz sürüş: 32

Başlıksız motosiklet kullanmak: 17

Tehlikeli sürüş: 16

Ehliyetsiz araç kullanmak: 15

Trafik ışıklarına uymamak: 6

Diğer trafik suçları: 1238