Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek, tutuklanan biri Pakistan, 5’i Nijeryalı 6 zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada neredeyse tüm zanlıların yolda yürürken şüpheli görülerek, yapılan kimlik kontrolü sonucu yakalandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa’daki asayiş kontrollerinin 23 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Şehit Ruso Caddesi üzerinde tespit edilen Nijeryalı Franklin Nwosu’nun Mart 2016 tarihinden itibaren 2 bin 765 gün, Pakistanlı Muhammed Ali’nin ise 22 Mart 2023 tarihinden itibaren 158 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Muhammed Ali’nin ifadesinde çalışma izninin olduğunu ancak yapılan araştırmada beyanının doğru olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının çalışma izinsiz çalıştığı pideci dükkanı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru Muhammen Ali ile Franklin Nwosu hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polis, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 01.20 sıralarında Lefkoşa’da sokakta yürüyen Nijeryalı Justin İce’nin yapılan kimlik kontrolünde 2 Şubat 2019 tarihinden itibaren bin 722 gün KKTC izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, İce’nin 20 günü aşmayan bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, Lefkoşa Devlet Hastanesine başvuran Nijeryalı Abdul Akrem Victor’un da 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 328 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı ile ilgili Çalışma Bakanlığı Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturmada herhangi bir çalışma izninin olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, Victor’un ise 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tümü cezaevinde

Polis memuru, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Hacı Yusuf Sokak’ta tespit edilen Nijeryalı Nicholas Aneke’nin ise 19 Mayıs 2021 tarihinden beri 888 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlı ile ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, Nicholas Aneke’nin 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, 21 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde; Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından bölgede şüpheli bulunan Nijeryalı George Yaba’nın yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren 676 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, Franklin Nwosu, Muhammed Ali, Justin İce, George Yaba’nın 20 gün, Abdul Akrem Victor ve Nicholas Aneke’nin ise 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.