Tanklarla baskın yaptı

İsrail, Gazze'nin kuzeyine 7 Ekim'den bu yana kara birlikleriyle en büyük baskını düzenledi. Tanklar, buldozerler eşliğinde bölgeye girerek Hamas hedeflerini vurdu.

Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli rehinelerden 50'sinin öldüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu ise, uluslararası baskılara rağmen kara harekatına hazırlandıklarını yineledi.

Karadan baskın yaptı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Bölgeyi günlerdir ağır bombardıman altında tutan İsrail bu kez karadan baskın yaptı.

İsrail ordusu, buldozerler eşliğinde tanklarla Gazze'ye girdi. Gazze'nin kuzeyine, 7 Ekim'den bu yana en büyük baskın gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, "hedef gözetilerek" yapılan baskında çok sayıda "terör hücresi"nin hedef alındığını duyurdu.

Tanklarla, Gazze'nin kuzeyindeki tanksavar roketlerinin ateşlendiği mevziler vuruldu. Ordu, bütün kara birliklerinin baskının ardından İsrail'e döndüğünü açıkladı. Baskının, savaşın sonraki aşamaları için hazırlık olduğu belirtildi.

50 İsrailli rehine öldü iddiası

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli rehinelerden 50'sinin öldüğünü duyurdu. İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail, uluslararası toplumdan giderek artan baskılara rağmen Gazze'ye geniş çaplı kara harekatına hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kara harekatına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Operasyonun ne zaman yapılacağına, savaş kabinesinin uzlaşı ile karar vereceğini belirtti. İsrail lideri, Gazze'deki sivillerin güneye gitmeleri yönündeki çağrıyı yineledi.



Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 10:00