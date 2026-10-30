İyi bir yaşam sözü verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, insanların emekleriyle çalışarak kendileri ve aileleri için iyi bir yaşam kurabilmesi gerektiğini ifade etti. İncirli, hayat pahalılığını kontrol altına almak ve alım gücünü korumak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Bekir Bayburt’un da hazır bulunduğu ziyarette İncirli, hiçbir yurttaşın ötekileştirilmediği, herkesin kendisini eşit ve değerli hissettiği bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Son beş yılda yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların yurttaşların yaşam koşullarını ağırlaştırdığını belirten İncirli, çalışanların geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

İnsanların emekleriyle çalışarak kendileri ve aileleri için iyi bir yaşam kurabilmesi gerektiğini ifade eden İncirli, hayat pahalılığını kontrol altına almak ve alım gücünü korumak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

“İnsanlarımızı doğdukları yere, inançlarına göre ayırmayacağız”

Eşit yurttaşlık haklarının CTP’nin temel ilkelerinden biri olduğunu belirten İncirli, “İnsanlarımızı doğdukları yere, inançlarına göre ayırmayacağız” diyerek tüm yurttaşlara ayrım gözetmeksizin hizmet sunacaklarını ifade etti.

Eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini kaydeden İncirli, toplumun farklı kesimlerinin karşılıklı saygı ve dayanışma içerisinde bir arada yaşamasının önemine işaret etti.

Toplumsal barış ve uzlaşıya yeni dönemde özel önem vereceklerini belirten İncirli, insanların doğdukları yere, yaptıkları işe veya kimliklerine göre ayrıştırılmasına karşı olduklarını söyledi. İncirli, toplumun tüm kesimlerinin birbirini daha fazla dinlediği, anladığı ve dayanışma içerisinde hareket ettiği bir anlayışın gerekliliğini dile getirdi.

Ülke yönetiminde adalet, dürüstlük ve liyakatin esas alınması gerektiğini belirten İncirli, adam kayırmacılık, torpil ve rüşvete karşı olduklarını söyledi.

“Hakkı olanın hakkını vereceğiz. Hiç kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz” diyen İncirli, herkesin haklarının korunduğu adaletli bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gemicilik sektörünün sorunları ele alındı

CTP, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği’ni Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmede, ülkedeki gemicilik sektörünün ve limanların karşı karşıya olduğu sorunlar, sektörün korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemler ile çözüm önerileri değerlendirildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümet döneminde gemicilik sektörünün korunması ve geliştirilmesi, limanlardaki sorunların giderilmesi ve sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla gerekli denetim ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

