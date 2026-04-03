Türkiye’den 25 milyar

Bakü’de bulunan Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, hayat pahalılığını 9 ay erteleme kararnamesi, İran savaşının yol açtığı akaryakıt ve gaz sorununun yanı sıra 2026 yılını kapsayacak olan ‘Ekonomik ve Mali Protokolün’ ele alındığı bildirildi.

Başbakan Üstel, canlı telefon bağlantısıyla katıldığı tv2020 Gündem Özel programında Ekonomik ve Mali Protokolün büyük bir olasılıkla 8 Nisan’da Ankara’da imzalanacağını söyledi. Üstel, Türkiye’nin bu yıl içinde mali yardımının 25 milyar Türk Lirası’na yükselmesinin beklendiğini, her türlü sıkıntının aşılması için çalışıldığını belirtti.

Bakü’den tv2020’ye konuştu

Üstel, “Sendikalar sizi havaalanında karşılayacaklarını açıkladı. Bu konuda tavrınız ne olacak? sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kimseden bir şey saklamadık. Her kesimin fikrine danıştık ancak unuttukları bir şey var. Bu dönem farklı bir dönem, ABD-İsrail- İran savaşı var. Bir aydan beridir savaş devam ediyor. Biz uzun bir süre yakıta zam yapmadık, yakıtta vergileri sıfırlamamıza rağmen, devlet hazinesi 100 milyon TL zarar yapmasını göz almamıza rağmen zam yapmaktan kaçınamadık. Brent petrol her gün yükseliyor. Bu savaşın ne zaman biteceği belli değil. Halkımızı korumak için tedbir almaya mecburuz. Hayat pahalığını dondurmayı öngören yasayı sendikalarla görüştük. Sendikaları pazartesi günü Meclise çağırdık, grev yapacaklarını söylediler. Ben de dedim gelin, anlaşamazsak yine greve devam edersiniz. Bir Başbakan olarak sabah 09.00’da genel kurula gidip, bekledim. Saat 11.00’e kadar sesleri çıkmadı. Biz halkımıza sıkıntı yaşatmamak için hayat pahalılığını çalışanlara yansıttık ve prim desteği verdi. Ayda 260 milyon TL prim desteği sağladık ki alım gücü düşmesin. Son bir aydır savaş sürüyor, akaryakıt tedarik zincirinde, ulaşımda fiyatlar ikiye katlandı. Bu açıdan baktığımızda halkımıza 3 aylık hayat pahalılığını Nisan’da veriyoruz. Diğer hayat pahalılığını “yılsonunda vereceğiz” dedik. Eğer savaş biter, piyasalarda iyileşme olursa yeniden değerlendirme yaparız. Bunları sendikalara da söyledik. Ancak uzlaşı sağlayamadık. Nisan ayında maaşları ödeyebilmek için anayasanın bize verdiği hakka istinaden kararname çıkardık.”

Başbakan Üstel, Meclis önünde geçen pazartesi günü düzenlenen eylemde polis ile sendikacılar arasında yaşananlara değinerek, bir daha benzer olaylar yaşanmaması için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Ateşten gömlek giydik

Başbakan Üstel, sektörlerin etkilenmemesi için her gün yeni tedbirler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Maliyenin ilk kez bu ay borçlanmadan maaşları ödediğini ifade eden Üstel, “En zor günlerde ateşten gömleği giydik. Zor günlerde halkımıza ödemeleri yaptık. Hiçbir zaman halkımızın ödemelerini aksatmadık veya maaşlarını taksitle ödemedik” dedi.

25 milyar TL’lik kaynak KKTC’ye akacak

Başbakan Üstel, Türkiye ile yeni mali protokol imzalanacağını, bu imzayla 25 milyar TL’lik bir kaynağın KKTC’ye aktarılacağını belirtti.

Üstel şunları söyledi: “Önümüzdeki hafta Türkiye’ye gideceğim. 8 Nisan’da yeni 2026 mali protokol imzalanacak. Yaklaşık 25 milyar TL gibi bir rakamı halkım için imzalayıp, hemen yürürlüğe koyup, gerekli yerlerde kullanacağız. Daha önce hükümeti bırakıp gidenler oldu ama UBP hiçbir zaman zoru gördüğü için hükümeti bırakmadı.

Hükümetin kararnameyle ilgili geri adım atma gibi bir düşünceleri olmadığını ifade eden Üstel, memleketin iyiliği için aldıkları tedbiri sürdüreceklerini dile getirdi.

Üstel, “Akaryakıta, elektriğe bu hafta zam yok, biz geldikten sonra Bakanlar Kurulu’nda değerlendirme yaptıktan sonra tedbirleri alacağız” dedi. Üstel, zam yapmamak adına hükümetin elinden geleni yapacağını, bazı vergilerden de vazgeçeceklerini sözlerine ekledi.

Üstel’in Azerbaycan temasları

Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye hükümet başkanları ve cumhurbaşkanı yardımcıları ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Üstel, Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs’ın bölgedeki son gelişmeler ışığında bugün daha da önemli hale geldiğini söyledi

‘Stratejik konuma sahip’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na yaptığı konuşmada, “Stratejik bir konuma sahip bulunan Kıbrıs adası, bölgedeki son gelişmeler ışığında bugün daha da önemli hale gelmiştir” dedi.

Yılmaz, “KKTC'yi söz konusu coğrafyada Türk Dünyası'nın ortak varlığı ve müşterek çıkarlarını temsil eden bir unsur olarak değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullanarak, TDT üyelerini KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirmeye, temaslarını artırmaya ve uluslararası toplumdaki haklı davalarını desteklemeye çağırdı.

İlişkiler kuvvetlendirilmeli

Bölgesel gelişmelerin, küresel ulaştırma ve enerji hatları üzerinde stratejik bir konumda bulunan ülkeleri doğrudan etkilediğine işaret eden Yılmaz, "Türk devletlerinde barış ve istikrarın korunması, yalnızca bölgesel refahın sürdürülmesi bakımından değil, aynı zamanda uluslararası ticaretin kesintisiz işlemesi ve enerji arz güvenliğinin temini bakımında da kritik öneme sahiptir.

Bu gerçek ışığında, Türk devletleri olarak uluslararası platformlarda birlik içinde hareket etmemiz ve bölgesel dengeleri şekillendirme konumumuzu güçlendirmemiz her zamankinden daha önemli hale gelmiştir." dedi.

Yılmaz, teşkilatın gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in toplantıya katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Stratejik bir konuma sahip bulunan Kıbrıs adası, bölgedeki son gelişmeler ışığında bugün daha da önemli hale gelmiştir.

Dolayısıyla, KKTC'yi söz konusu coğrafyada Türk Dünyası'nın ortak varlığı ve müşterek çıkarlarını temsil eden bir unsur olarak değerlendirmeliyiz. Bu çerçevede, aile meclisimizin tüm kıymetli üyelerini KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirmeye, temaslarını artırmaya ve uluslararası toplumdaki haklı davalarını desteklemeye davet ediyorum.”

Yılmaz ile Üstel Azerbaycan Milli Halı Müzesi'ni ziyaret etti

Eserler incelendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Milli Halı Müzesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'nın ardından konakladığı otelden yürüyerek Azerbaycan Milli Halı Müzesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıya iştirak eden ülkelerin heyet başkanları Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Başbakanı Ünal Üstel, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile müzeyi gezerek, burada bulunan eserlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.