Türkiye’den gelecek rapor bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 15 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan F.A.dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. duruşmada zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edilirken, Türkiye’den gelecek raporların beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlı F.A.’nın, 18 Nisan’da, 21.00 ile 22.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da, Gülseren Bölgesi’ndeki ikametgahı içerisinde, 15 yaşındaki kızı olan müştekinin göğüs ve cinsel organını sıktıktan sonra, “bu gece benim olacaksın” dediğini anımsattı.

Kanında uyuşturucu bulundu

Zanlının, müştekinin sosyal hizmetler görevlileri nezaretinde ifade vermesinin ardından gözaltına alındığını bildiren polis, beklenmekte olan raporların olduğunu açıkladı. Polis, kanında uyuşturucu madde tespit edilen zanlının cezai ehliyetinin tam olduğunu, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.