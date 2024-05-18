Eğitimciler meydanda

CHP, tematik mitinglerine başladı... Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının gündeme getirileceği mitinglerden ilki Saraçhane'de düzenlendi. 'Büyük Eğitim Mitingi'nde başta atanmayan öğretmenler olmak üzere şiddet, mülakat ve müfredata ilişkin eğitimin başat sorunları dile getirildi. CHP lideri Özel "Ferman tek adamınsa mücadele milletindir" dedi.

İlk etkinlikte eğitimciler bir araya geldi. Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 'Büyük Eğitim Mitingi'nde eğitimdeki sorunlar dile getirildi. Eğitimin ardından emekliler mitingi yapılacak. CHP 26 Mayıs'ta emeklileri Tandoğan Meydanı'na çağırdı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda istihdam büyük oranda kısıtlanırken atanma sorunu daha da derinleşen öğretmenler ve yakınları Saraçhane'deki etkinliğe yoğun katılım gösterdi.

CHP lideri ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın da yer aldığı mitinge katılanlar 'mülakata son', 'eğitimde sömürüye-şiddete son' dövizleri açtı. Öğretmenler, atama taleplerini döviz ve pankartlarına da yansıttı.

"Atatürk'ün olmadığı müfredatı tanımıyoruz"

Mitingde konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay "Atanmayan öğretmenler varsa iktidarı atmak da vatandaşların sorumluluğudur" dedi. Özbay, iktidar hazırladığı müfredatta Atatürk'ün olmadığını belirterek söz konusu müfredatı tanımadıklarını söyledi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da "Karanlığa izin vermeyeceğiz" diyerek müfredata karşı tepki göstermeye devam edeceklerini, eylemlerinin yaz boyunca eylüle dek süreceğini belirtti.

"Bir milyon günahsızı niye okuttun?"

Sendikaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahneye çıktı. Özel, Türkan Saylan'ı, yakın zamanda öldürülen İbrahim Oktugan ve terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmenleri andı. Özel, şunları söyledi:

- Bu meydan tarihi bir meydan... Mülakat mağdurları ve laik eğitim isteyenlerle buradayız.

- Sözlerini tutmadılar, sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir...

- Ecevit'i eleştiren Erdoğan'a sesleniyorum. Madem atamayacaktın bu bir milyon günahsızı niye okuttun? Niye diploma verdin? Onlara niye sırtını dönüyorsun.

- Nasıl öğretmeni öğrencisinden mahrum bırakırsınız. Bugün 114 bin öğretmeni atadığınızda bir tane öğretmen fazlası olmuyor kamuda.

"Bu hesapla atanmaları 65 yılı buluyor"

- (Kamudaki tasarruf tedbirleri) 23 bin emekli var, 20 bin atıyorlar. 'Üç yıl tasarruf yapacağız, emekli kadar atayacağız.' Bu hesapla öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla ihtiyaç var. Hiç öğretmen almasak 65 yıl sürecek bütün öğretmenlerin atanması. İtibardan tasarruf olur, eğitimden tasarruf olmaz.

- (Mülakat) 22 yıl sonra AKP; KPSS yarı, yarısı da mülakat diyor. Kul hakkı yiyeceğim, yandaşları atayacağım diyor, yazıklar olsun size... Vicdan sahibi herkese sesleniyorum, bu kadar öğrenci öğretmensizken, nasıl olur da öğretmen atarken particilik yaparsın.

- Deprem bölgesindeki öğretmenlere ayrı bir kontenjan ve atama bekliyoruz.

- Ben diyorum mülakat haksızlıktır, kul hakkına girmektir. Biz düzgün yapacağız diyorlar. Ombudsman bile mülakatlarda haksızlık var diyor. Siz kimseyi bu bakana inandıramazsınız.

- (Müfredat) Türkiye Yüzyılı demek, AKP'nin seçim sloganı demek. Milli Eğitim herkesi kapsar. Cumhuriyet'le derdi olan bir bakan Cumhuriyet'le sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır.