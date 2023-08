Türkiye’den getirsinler

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta pahalılığın önüne geçilemiyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar dar ve sabit gelirli insanların geçimini olumsuz yönde etkiliyor. “Deterjan kullanımını, çamaşır yıkamasını, paket servisi kestik” diyen vatandaşlar, evde pişirecek yiyecek bulmakta zorlandıklarını söylüyor.

Vatandaşlar, yetkililerin ‘Liberal ekonomi’ diyerek çaresizlik sergilemesine de tepki gösteriyor. Anamur, Mersin, Adana gibi yerlerde sebze ve meyve fiyatlarının çok daha ucuz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar “Türkiye’den kontrollü bir şekilde ithalat yapılırsa çarşı ucuzlar” diyor.

Ne dediler?..

Remziye Doygunel

“Fiyat artışları hemen her yerde etkili oluyor ancak son zamanlarda en çok zamlanan ürünün et olduğunu söyleyebilirim. Asgari ücretle geçinen insanlar nasıl et alıp tüketecek? Burada üretilen sebze-meyve fiyatları bile çok yüksek. Etten sonra en fazla zam alan ürünler de meyve ve sebzelerdir. Düşünün ki burada üretilen sebzeler bile alınamayacak kadar pahalıdır. Bir kilo börülce 160 lira olmuş Yazın en gözde sebzesi böyleyse halk bunu nasıl yiyecek?. Yetkililerden beklentimiz bu zamlara artık dur demeleri ve asgari ücretlinin de evine her istediğini alabileceği çalışmalar yapmalarıdır.”

Erbil Sekizler

“Son zamanlarda bana göre en çok zamlanan ürünler arasında süt ve süt ürünleri vardır. Genele bakıldığında hergün her şey zamlanıyor ve artık istediğimiz gibi ihtiyaçlarımızı alamaz olduk. Bugün eksiksiz bir aylık alışveriş için en az 10 bin lira gerekiyor. Yetkililerden beklentimiz bir şekilde bu zamları durdurmalarıdır. Verdikleri artış eridi bitti.”

Durdu Şengül

“Son zamanlarda en çok zamlanan ürünler meyve ve sebzelerdir. Zamlar nedeniyle bugün aldığımızı yarın başka fiyata almak zorunda kalıyoruz. Maaşlara yapılan artış zamların hızı karşısında değerini kaybetti. Yetkililerden beklentimiz bu aşırı artan fiyatlarla ilgili çalışmaları ve zamları durdurmalarıdır. Hükümetin bu pahalılığa müdahale edemeyeceğini söylemek doğru değildir. Türkiye’den denetimli sebze ve meyve getirilirse fiyatlar düşer.”

Yıltal Kürtoğlu

“Son zamanlarda tüm ürünler zamlandı ancak en fazla zamlanan ürünler yağlar, temizlik ürünleri, meyve sebze en fazla zamlanan ürünlerdir. Geçtiğimiz yıl aldığımız ürünlerin bu yıl yarısını alabiliyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu artışlara artık bir dur demeleridir. Hemen herkesin mutfağı küçüldü. İnsanlar karnını doyurmakta zorlanır oldu.”

Hasan Mercan

“Son zamanlarda fiyatlar çok yükseldi. Her şey ateş pahası oldu. Akaryakıt, temel tüketim maddeleri, meyve ve sebze özetle her şey çok pahalı oldu. Kıbrıslıyım yurt dışında yaşıyorum ve buraya tatile geldim. Fiyatları gördüğüm zaman şok oldum. Bu pahalılık nedeniyle Kıbrıslılar göç ediyorlardı ve bu göç daha da artacaktır. Yetkililerden hiçbir beklentimiz yoktur. Hükümet zaten halk için çalışmıyor.”

Selahattin Ölmez

“Son zamanlarda tüm ürünler çok fazla fiyat artışı yaşandı. Ne sebze-meyve ne de diğer ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Etin fiyatı olmuş 500 lira. Asgari ücretli nasıl et alacak veya nasıl tüm ihtiyaçlarını alarak sağlıklı beslenecek? Asgari ücrete artış verdiler onu da fazlasıyla geri aldılar. Yetkililer halkı düşünerek çalışmalı ve piyasada etkin denetim yapmalıdır.”

Özel Sözcü

“Son zamanlarda en fazla zamlanan ürünler süt, süt ürünleri, temel gıdalar, meyve ve sebzeler oldu. Bu durum bütçemizi çok zorluyor. Özellikle çocukları olanlar bu yükün altından kalkamaz duruma geldi. Bu noktada yetkililerden beklentimiz fiyatları kontrol etmeleridir. İnsanların daha rahat alışveriş yaparak her istediklerini alabilecekleri bir piyasa oluşturulmaldır.”