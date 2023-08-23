Fatura yüksek hizmet sıfır

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bakım, onarım veya üretim yetersizliği gibi nedenlerden dolayı neredeyse her gün elektrik kesintisi uyguluyor. Yaşanan kesintiler toplumun her kesimini mağdur ediyor. İş yaşamını da olumsuz etkileyen kesintilerden dolayı esnaf, büyük darbe alıyor. Esnaf, “Yüksek meblağlarda faturalar ödüyoruz ancak yeterli hizmeti alamıyoruz” dedi. Diyalog’a konuşan Gazimağusa esnafı, geçtiğimiz günlerde ardı ardına yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı büyük zarara uğradıklarını dile getirdi.

Yine kesinti olacak

Bu arada Kıb-Tek, bugün de Mesarya bölgesinde bulunan bazı köylerde elektrik kesintisi yapacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine 3 saat elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-13.00 arasında olacak.

Ne dediler…?

Behzat Demirtaş

“ Yüksek miktarlarda elektrik faturası ödüyoruz ancak karşılığında yeterli hizmet alamıyoruz. Özellikle yaz aylarında elektrik kesintilerine maruz kalıyoruz. Elektrik Kurumu haber vermeden kesinti yapıyor ve bazen saatler sürüyor. Geçen gün yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hamur makinasının beyni yandı. Tamir için 5 bin TL masraf yapmak zorunda kaldım. Ayrıca eski usulle 3 saat boyunca hamur yoğurmak zorunda kaldık. İşler aksadığı için müşteriler de saatlerce bekledi.”

Tahir Toker:

“Elektrik kesintilerinden dolayı sürekli mağdur oluyoruz, işlerimiz aksıyor. Geçen gün kaporta boyuyorduk, elektrikler gitti, işimiz aksadı, malzemeler bozuldu. Bu nedenle 2 bin 500 TL zarar ettik. İlerleyen günlerde kesintilerin daha da artacağından endişeleniyorum, umarım yanılırım.”

Osman Geçit

“Yılladır elektrik kesintileriyle yaşıyoruz. Geçtiğimiz günler bir saati aşan kesintilerden dolayı çok mağdur olduk. Dolaptaki sular ısındı, pos cihazı çalışmadı, nakit parası olmayan, kredi kartı kullanacak olan müşteriler alışveriş yapmaktan vazgeçti. Hem müşteri kaybettik hem de zarara uğradık.”

Hacı Mahmut Koruk

“Elektrik kesintileri bizi mahvediyor. Geçen hafta 4 gün süreyle kesildi, her kesinti en az bir buçuk saat sürdü. Sıcak havada elektriksiz kaldığımız yetmezmiş gibi işlerimiz aksadı. Kabarık faturalar ödüyoruz ancak 2023 yılında ilkel çağlardaki gibi elektriksiz kalıyoruz. Üstelik borç oldu mu hemen elektriğimizi kesiyorlar. Hizmete gelince yok, kesintiye gelince var. Artık bu ülkede enerji ve diğer sorunlarla ilgili radikal adımlar atılmalıdır.”

Jale Altaş

“Her gün elektriğimiz kesiliyor, işlerimiz olumsuz etkileniyor. Bu soruna bir an önce bir çözüm bulsunlar. Zaten esnafın satışları iyi değil, bir de elektrik kesintileri tam zarar ettiriyor.”

Yusuf Yenidoğanay

“Yüksek faturalarını düzenli ödeyen vatandaşın elektriğini keserek mağdur etmek büyük bir adaletsizliktir. Elektrik kesintileri ticaret yapan iş insanları için de ciddi bir kazanç kaybına neden olmaktadır. Elektrik Kurumu’nun bizden talep ettiği ücreti ödüyoruz ancak onlardan talep ettiğimiz hizmeti alamıyoruz. Bu durumu özetlemek gerekirse Elektrik Kurumu vatandaşa vermediği hizmetin ücretini talep ediyor.”

Fatih Kılıç

“ Hem pahalı elektrik tüketiyoruz hem de hizmet alamıyoruz. Yüksek faturaları ödeyebilmek için çalışıp para kazanmamız lazım. Ancak elektrik kesintilerinden dolayı iş kayıpları yaşıyoruz. Özellikle geçtiğimiz haftalarda ardı ardına yaşanan kesintiler bizi perişan etti. İşlerimiz aksadı, çocuklarımız, yaşlılarımız sıcakta bunaldı. Dünya alternatif enerji kaynaklarıyla beslenirken, biz en pahalı üretimle en kötü hizmeti sunuyoruz.”