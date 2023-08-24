Türkiye’ye baskı yapın

Rum yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’deki mevcut yolun iyileştirilmesi/genişletilmesi çalışmalarının başlangıcında Kıbrıs’taki BM Barış gücünün engelleme müdahalesi üzerine yaşananlarla ilgili 21 Ağustos’ta yayımladığı açıklamadan memnuniyetini, Dışişleri Bakanlığı açıklaması ile duyurdu. Açıklamada “Güvenlik Konseyi açıklaması güçlü mesaj veriyor” ifadesi kullanıldı.

Alithia’nın “Lefkoşa Memnun” başlıklı haberine göre “uluslararası toplumdan derhal gelen geniş ölçekli tepki açıklamalarının ardından yapılan Güvenlik Konseyi açıklaması memnuniyet yaratmıştır” denilen Rum Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Türk kuvvetlerinin ara bölgede yeni ve ciddî bir askerî ihlali planlayıp uygulamaya koyduğu” iddia edildi.

Açıklamada, Yiğitler köyü ile karma köy Pile arasındaki mevcut yolun asfaltlanma girişiminin “bölgedeki fiili durumun ihlali ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu” iddia edildi. Yol çalışmasına müdahale eden BM Barış Gücü mensuplarına “örgütlü tehdit ve şiddet uygulandığı” savunulan açıklamada, Rum yönetiminin, Dışişleri Bakanlığı’nın ve Rum halkının Barış Gücü personeline tam desteği yinelendi.

“Uluslararası toplumun güçlü tepkisi Kıbrıs Türk liderliğinin ve Türkiye’nin taleplerine net bir cevap ve bu tür eylemlerin kabul edilmediğine dair güçlü bir mesajdır” denilen açıklamada “Kıbrıs sorununun çözüm zemininin iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararlarında ifade edildiği gibi siyasi eşitliğe sahip federasyon olduğunun tam da bu zamanda yeniden teyit edildiğine” dikkat çekildi.

Dimitriu, Türkiye’ye baskı yapmalarını istedi

Gazete, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da BM Güvenlik Konseyi daimi ve daimi olmayan üye ülkelerinin parlamento başkanlarına, uluslararası ve bölgesel örgüt başkanlarına, AB üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına Avrupa Konseyi’ne, Doğu Akdeniz ve İran körfezi ülkelerine salı günü Pile hakkında girişim-mektubu gönderdiğini haber verdi.

Habere göre Rum Meclisinden yapılan açıklamada Dimitriu’nun, Türkiye’yi ve KKTC’yi “toprağa dair yeni emrivakiler yaratmak isteği ve KKTC toprağını genişletme çabası ile karma Pile köyü yakınlarında ara bölgeye nüfuz etmeye çalışmakla” suçladığı kaydedildi.

Mektupta “yetkisiz” diye nitelenen yol çalışmasının KKTC’nin ara bölge içerisindeki “askerî nöbet noktasına bağlanacağı”, bu faaliyetle “ateşkes hattının en hassas bölgesi” olarak tanımladığı bölgede "askerî avantaj elde etmek istendiği” ve bunun, “1974’ten bugüne Yeşil Hat içerisine yapılan en ciddi müdahale olduğu” iddia edildi.

Bu faaliyetin Güvenlik Konseyi, AB kurumsal organlarının liderleri ve diğer ülkeler tarafından kınandığı kaydedilen mektupta “Türkiye’nin tırmanan tahrikkar faaliyetleri, Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu uluslararası hukuka, BM’nin ilgili kararlarına ve AB’nin ilke ve değerlerine uygun adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarını ciddi erozyona uğratıyor” iddiasına yer verildi.

Rum Meclis Başkanı son olarak “uluslararası hukuka uyması ve Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçevede ve BM’nin ilgili kararları temelinde, ülkeyi barış ve istikrar şartları içerisinde yeniden birleştirecek, kapsamlı bir çözüm için iyi niyetle işbirliği yapması için Türkiye’ye baskı yapılması gerektiğini” savundu.