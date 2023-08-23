Atasayan hafif yaralandı

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yan yatan araç bölgedeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan 48 yaşındaki Sinem Atasayan, Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 14.20 sıralarında Manisa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki MY 320 plakalı Mercedes marka araçla Sinem Atasayan, dikkatsizliği sonucu yol kenarında park halinde bulunan Hayri Demirkıran’a ait DV 472 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mercedes marka araç yol ortasına devrildi.

Vatandaşlar aracı yoldan kaldırdı

Kazada yan yatan araç bölgedeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Kaza sonucu hafif yaralanan MY 320 plakalı Mercedes marka aracın sürücüsü Sinem Atasayan, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne ait ambulansla Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Atasayan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başartırken, Mercedes marka araçta 10 bin, kamyonette ise 3 bin TL tutarında hasar oluştu.