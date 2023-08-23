Faciadan dönüldü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Bahçeler bölgesinde önceki gece iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucunda 29 yaşındaki Yahya Erenköy ile 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları Demir Erenköy ve Derin Erenköy, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, NH 197 plakalı araç sürücüsü Öncel Mulla’nın, dikkatsiz şekilde sağ şeride geçmesi sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, önceki gece saat 22.00 sıralarında 20 Temmuz Caddesi Aykent sokak üzerinde Öncel Mulla (E-72) yönetimindeki NH 197 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gidişine göre yolun sağ şeridine geçerek, o esnada karşı şeritten seyreden Yahya Erenköy(E-29) yönetimindeki RT 729 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu RT 729 plakalı aracın sürücüsü Yahya Erenköy ve konu araçta bulunan Derin Erenköy (E-4) ile Demir Erenköy (E-2) yaralanarak kaza mahalline gelen Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk yardım tedavilerinde Yahya Erenköy’ün sol alt diz kemiğinde kırık tespit edilirken, Derin Erenköy ve Demir Erenköy’de herhangi bir kırık tespit edilmedi.