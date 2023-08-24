Haklı başarısı kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı ve TÜRKSOY iş birliğinde düzenlenen “3. Meykin Asya Müzik Festivali'ne” KKTC'yi temsilen katılan ve birinci olan Begüm Tekakpınar’ı kabul ederek genç sanatçıyı kutladı.

Açıklamaya göre, Kırgızistan’da 13 ülkeden 16 şarkıcının katıldığı yarışmadan birincilikle dönen Begüm Tekakpınar’a, ailesi ile birlikte yaptığı ziyarette Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tekakpınar’ın Kıbrıs’ta ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini söyledi Tekakpınar’ın, müziği ve sanatı ile Kıbrıs Türk kültürünü en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Tekakpınar: KKTC’yi layıkıyla temsil etmeye çalışıyorum

Tekakpınar da konuşmasında ülkesini temsil etmesinin kendisi için bir onur olduğunu belirterek, KKTC’yi layıkıyla temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Önemli sanatçıların da yer aldığı yarışmada KKTC’yi 2 parça ile temsil ettiğini anlatan Tekakpınar, “Sahnede kendi hikayelerimi ve ülkemi anlatabilmem, duygulara dokunmam önemliydi” dedi.

Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kırgızistan’da gerçekleştirilen Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar’ı kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada Begüm Tekakpınar, genç sanatçılara imkan sağlayıp destek verdikleri için Kültür Dairesi Müdürü Zaimoğlu ile Bakan Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Bakan Ataoğlu ise ambargolar altında mücadele veren gençlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, oluşan her fırsatta ülke gençlerinin yurt dışında neler yapabileceğini gösterdiklerini belirtti.